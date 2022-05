2021 - Das Jahr in Memes

Ja, auch dieses Jahr gab's mehr als nur Corona-News. Es sind lustige Sachen und super wichtige Sachen passiert. Und zu fast jeder Situation gab's das passende Meme. Deshalb kommt hier dein ganz spezieller Jahresrückblick mit allen Momenten, die du nicht so schnell vergessen solltest.

Weißte noch?! Beim Zusammenstellen von diesem Artikel hatten wir den ein oder anderen "ahhh, da war ja was"-Moment. Du kannst ja auch mal mit deinem Freundeskreis oder deiner Family testen, wie viel ihr davon noch aufm Schirm hattet.

Sturm aufs Kapitol in den USA

Politisch ging das Jahr schon krass los – mit dem Sturm aufs Kapitol in Washington, USA:

Joe Biden wird zum Präsidenten der USA, Bernie Sanders zum Meme:

Die Politik in den USA blieb 2021 dann auch erst mal ein Thema. Es stand nämlich auch die Amtseinführung des neuen Präsidenten an - ein richtiges Meme-Ereignis, das uns ganz nebenbei auch noch ein richtig virales 2021-Meme beschert hat: das mit Bernie Sanders. Ein Foto des Politikers, wie er bei der Amtseinführung mit Winterhandschuhen auf einem Klappstuhl sitzt, ging durchs Netz.

Landtagswahlen in BW und RLP

Und auch in Deutschland wurde gewählt. Erst mal auf Landesebene, unter anderem in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

#liebegewinnt: Homosexuelle Paare konnten sich in katholischen Kirchen segnen lassen

Die Flutkatastrophe erschüttert Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland

Im Sommer erschütterte die Flutkatastrophe ganz Deutschland. Besonders hart hat es unter anderem Teile von Rheinland-Pfalz getroffen.

Machtübernahme der Taliban in Afghanistan

Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im August

Bundestagswahl 2021

Dann stand wieder eine Wahl an: diesmal die Bundestagswahl.

Das Ergebnis: die Ampelkoalition.

Mit der Wahl hieß es auch: Abschied nehmen von der Bundeskanzlerin.

Ab jetzt gibt es nämlich einen Bundeskanzler.

Nicht nur politische Ereignisse, auch Serien, Social Media-News und sogar ein Containerschiff haben 2021 für Memes gesorgt.

Das Dubai-Phänomen

Ziemlich viele Influencer*innen hingen vor allem Anfang des Jahres in Dubai rum:

"Ever Given" - wie aus einem Schiff ein Meme wurde

Ein Bild eines Containerschiffs ging im März viral. Die "Ever Given" hatte bei einer Fahrt einen Unfall. Sie ist schließlich auf Grund gelaufen und blockierte dann eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt, den Suezkanal. Das Schiff lag dort tagelang und bewegte sich keinen Zentimeter. Die Bilder dazu gibt's hier:

Um rauszukriegen, wieso es dazu kam, hat man dann abgecheckt, welchen Kurs die Crew so gefahren war. Dabei heraus kam das hier:

Porno- und Klopapier-Nachfrage während Corona gestiegen

Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.

Social Media-News: Sprachnachrichten schneller abspielen

Für viele ging im Mai ein Traum in Erfüllung! Sprachnachrichten können seitdem schneller abgespielt werden!

WhatsApp, Insta und Facebook down: Wenn die Online-Welt stillsteht

Im Oktober stand quasi die Welt still. Lol. Whatsapp, Insta, Facebook - alles war DOWN:

Die Hype-Serie 2021: Squid Game

Von einer Serie waren 2021 gefühlt alle gehypt: Squid Game. Die Serie aus Südkorea hat überraschend sämtliche Rekorde gebrochen und war zeitweise das Netzthema Nummer 1 - klar, dass man das auch an den Suchanfragen, Trends und Memes gemerkt hat.

Die Sache mit den Spritpreisen

Starke Nerven haben nicht nur Squid Game-Zuschauer*innen gebraucht, sondern auch alle Menschen mit Auto. Die Spritpreise sind 2021 gefühlt explodiert - die Erklärung gibt's in der Caption:

2021 waren dann auch wieder größere Sport-Ereignisse am Start, zum Beispiel die Fußball-EM oder Olympia. Klar, dass das auch Meme-Potenzial hatte.

Das ging bei der Fußball-EM 2021

Bei der EM ging es dieses Jahr gut ab. Neben Christian Eriksens Herzstillstand, den er zum Glück überstanden hat, einer Taube auf dem Spielfeld und einem Schweizer Fan, der viral ging, wurde auch die Regenbogen-Fahne heiß diskutiert. Denn eigentlich sollte die Allianz Arena beim EM-Spiel Deutschland-Ungarn in den Regenbogenfarben leuchten. Es sollte ein Zeichen für Toleranz und Gleichstellung sein, da in Ungarn zu der Zeit ein Gesetz beschlossen wurde, das unter anderem verbietet, in Schulen über Homosexualität aufzuklären. Das Anstrahlen der Arena in den Regenbogenfarben sollte Solidarität mit der LGBTQ+-Community in Ungarn zeigen. Die UEFA lehnte den Antrag des Münchner Oberbürgermeisters aber ab. Die Europäische Fußball-Union sei "aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation.” Beim Spiel passierte dafür dann das:

Olympia und Paralympics 2021

Nicht nur Fußball, auch andere Sportarten wurden in diesem Jahr gefeiert. Für den Tennisspieler Alexander Zverev gab's dazu auch definitiv einen Grund.

Und natürlich fanden auch die Paralympics statt:

Der Sport sorgte aber auch für Diskussionen:

Impfen oder nicht? Sportler sorgen für Diskussionen - allen voran: Joshua Kimmich

Auch dass Joshua Kimmich noch nicht geimpft ist, hat für tagelange Diskussionen im Netz gesorgt. Kurz darauf musste der Bayern- und Nationalspieler mehrmals in Quarantäne, weil er Kontakt zu infizierten Personen hatte. Dann wurde er selbst positiv getestet und hat seine Meinung zum Impfen inzwischen geändert.

Memes, die die 2021-Stimmung auf den Punkt bringen? Haben wir natürlich auch für dich. Bitteschön:

What Einkaufen ohne Maske looks like

Wie wir uns Dating 2022 vorstellen:

Impf-Flex auf Instagram

Homeoffice im Sommer hatte auch gute Seiten

Festival-Vermissung

ABER wir haben mega, mega gute News:

Unterfeiert im Supermarkt

Beruhigend: Manche Dinge bleiben trotz Pandemie etc. gleich

Alle wollen zum Beispiel Raclette, sobald es kalt wird.

And we proudly present: Wenn 2021 eine Person wäre

