WhatsAppDown, #InstagramDown, #FacebookDown: 5 Arten, auf einen Social Media-Ausfall zu reagieren

Auf TikTok reden immer mehr Menschen über ihr eigenes kleines Unternehmen. Sie verkaufen alles von Haargummies, Beautyprodukten, Stickern bis hin zu Selbstgemachtem. Oft wird in den Videos gezeigt, wie sie ihre 9 to 5 Jobs kündigen, wie ihre viralen Videos die Verkaufszahlen in die Höhe bringen und wie leicht und schnell wir auch ohne Geld anfangen können unser Small Business aufzuziehen. Wieso kommt das gerade so gut an? Und was steckt da wirklich dahinter? mehr...