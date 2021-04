Forschende in offenem Brief an die Regierung: Let's talk about Aerosole in Innenräumen!

"Die Gefahr lauert drinnen", sagen Aerosolforschende in einem offenen Brief an die Bundesregierung über die Corona-Ansteckungen. Die andauernden Debatten über Maßnahmen im Freien hätten sich als kontraproduktiv erwiesen - man müsse mehr über die Ansteckung in Innenräumen sprechen.