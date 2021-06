Per Twitter schoss er gegen die Regenbogenbinde von Manuel Neuer. Jetzt soll Uwe Junge von der AfD die Quittung dafür bekommen.

Das will der Bundesvorstand der AfD nicht einfach so stehen lassen. Uwe Junge - der ehemalige rheinland-pfälzischen Landeschef der Partei - hat per Twitter eine üble Beleidigung rausgehauen. Die Kapitänsbinde in Regenbogenfarben von Nationaltorhüter Manuel Neuer bezeichnete der Rheinland-Pfälzer als "Schwu***elbinde".

AfD-Mann schadet Partei

Junge fällt nicht zum ersten Mal negativ auf - das weiß auch die AfD. Sie findet: Junge schadet der Partei in der Öffentlichkeit. Deshalb fordert der AfD-Bundesvorstand den Landesverband auf, sich zu überlegen, ob man Junge nicht aus der Partei werfen soll oder für Ämter sperrt. Der Beschluss liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor.

Die AfD Fraktionsvorsitzende Alice Weidel schrieb auf Twitter: „Uwe Junge wird sich die Partei demnächst von außen anschauen dürfen.“ Der Zeitung Die Welt sagte sie: Junge sollte die Partei verlassen. Der Tweet ist inzwischen gelöscht und Junge hat sich für den beleidigenden Begriff entschuldigt.

Das ist nicht die #AfD. @UweJunge wird sich die Partei demnächst von außen anschauen dürfen. Übrigens: Der Nationalelf herzlichen Glückwunsch zum grandiosen 4:2 Sieg gegen Portugal! #PORGER https://t.co/N5vqmFNiaM

Um ihn geht es: Uwe Junge