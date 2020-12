ENDLICH können wir deutsche Popstars-Bands wie BroSis, No Angels und Monrose auf Spotify, Apple Music & Co. hören. Warum diese Musik jetzt erst auf unseren Streamingplattformen landen erklären wir dir hier.

Kennt ihr noch Popstars? Diese Castingshow, die es seit Ewigkeiten nicht mehr gibt. Aber am Anfang hat die Show echt ein paar Größen rausgehauen. Zum Beispiel die No Angels! BroSis, Monrose und die No Angels gibt es zwar nicht mehr, wir können aber uns endlich ihre Musik auf Streamingplattformen geben.

Wer erinnert sich noch an sie? Nadja Benaissa war ein Mitglied der No Angels.

CÉLINE GEWINNT DEN NEW MUSIC AWARD 2020

Popstars endlich auch auf den Streamingplattformen: die Fans haben gewartet!

Viele Leute im Netz feiern es, dass wir uns jetzt endlich Songs wie "I Believe" oder "Daylight in Your Eyes" wieder anhören können. Klar, einige Songs gab es auch auf YouTube, aber eben nicht alles!

Innerlich tot wer Spotify hat und sich heute kein Monrose gönnt. Don’t @ me. Time Drop bleibt Zuhause 🏘, Twitter, 27.11.2020, 12:05 Uhr

Es gibt auch schon die ersten Memes dazu:

+ Unsere Gebete wurden erhört + Die komplette Discography von Monrose und den No Angels ist nun bei Spotify verfügbar 😧🥰🥰 https://t.co/R1r4PzpHkg | 𝐌𝐑𝐓𝐍 |, Twitter, 27.11.2020, 7:11 Uhr

Andere User machen erstmal das, was wirklich wichtig ist und meeeega Spaß macht: eine eigene Playlist zusammenstellen!

@Time_Drop Hab erst mal ne Playlist mit allen Auskopplung aller Popstars-Bands gemacht. 😅📻🔊 sebastian 🏡, Twitter, 27.11.2020, 12:16 Uhr

Warum sind die No Angels, Monrose & Co. jetzt erst online?

Das hatte alles mit Rechten zu tun. Diese ganzen Bands die bei Popstars entstanden sind bis 2010, die gehören Cheyenne Records. Das wurde übernommen von BMG - das ist die Bertelsmann Music Group. Die BMG wollten jetzt, dass der Kram besser verfügbar ist.

No Angels bei Spotify, Apple Music und Deezer

Die No Angels sind ohne Frage eine der prominentesten Gewinner von Popstars. Sie sind bis heute die erfolgreichste deutsche Girl Group. 2000 sind sie zusammengekommen und 2014 haben sie sich getrennt. Bekannte Songs sind zum Beispiel "Daylight in Your Eyes", "There Must Be an Angel", "Something About Us" oder "No Angel (It’s All in Your Mind)".

So und jetzt machen wir mal gaaaaaaaanz laut... 😎🎧

TAYLOR SWIFT VERRÄT GEHEIME SONGWRITER-IDENTITÄT