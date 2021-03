Eine App geht gerade viral: Man soll mit ihr alte Familienbilder zum Leben erwecken können! Wir haben sie getestet: (Spoiler) Klappt leider nicht so toll und ist schweineteuer!

Was macht diese App?

Kennst du die Bilder von Harry Potter, in denen seine verstorbenen Eltern sich bewegen, als seien sie noch am Leben? So was ähnliches soll es jetzt in echt geben. Die Betonung liegt auf "soll". Klappt nämlich nicht wirklich gut und zieht euch eher das Geld aus den Taschen! Die Bilder auf der Insta-Seite der App sehen alle super aus:

Im Selbsttest hat die App total abgekackt. Aber erstmal:

Wie funktioniert die App?

Also das funktioniert mit einer Art Künstlichen Intelligenz. Die Software der App hat eine Datenbank mit verschieden Videos, von Personen mit verschiedenen Bewegungen, Mimiken und Gesten. Wenn man jetzt ein Foto hochlädt, greift die Software auf die Datenbank zu und berechnet die Bewegungen auf dein Bild. Dadurch entsteht dann diese Animation.

Was kostet die App?

Man kann nur Fotos bearbeiten, wenn man sich anmeldet. Trotzdem soll man die ersten fünf Fotos umsonst bearbeiten können und danach müsse man ein Abo abschließen. Und jetzt setz dich hin und hol dir ein Glas Wasser. Dieses Abo kostet für ein Jahr satte 259 Euro!!!1!! WTF!!! Allerdings bekommt man netterweise einen 50% Gutschein und zahlt für das Jahr dann "nur" 129,50 Euro. -.-

Selbsttest der App

Und jetzt kommt's: Ich wollte die App testen und habe mich deswegen dort angemeldet. Ging super flott und ich wollte mein erstes Bild hochladen. Es hat einige Versuche gedauert, bis ich ein Bild animieren konnte. Wirklich einige... Die App hat kein Tierbild, gezeichnete und auch random alte Fotos nicht angenommen mit der Aussage, es würde kein Gesicht erkannt werden. Als ich dann endlich ein Bild gefunden hatte, das gepasst hat, sah es eher so naja aus. Das Gesicht war an manchen Stelle etwas verzerrt und der Hals hat sich unnatürlich überstreckt. Es war super scary!

Ich wollte ein weiteres Bild testen, weil ich gelesen hatte man könne vor dem Abo fünf Stück animieren. Hätte ja sein können, dass es bei einem anderen Bild gut wird. Nichts da. Ich hätte direkt ein Abo abschließen müssen, zwar die ersten zwei Wochen für umme, aber direkt mit meinen Kreditkartendaten.

Ich persönlich kann die App nicht empfehlen. Für so eine Spielerei ist sie einfach viiieeel zu teuer und dann klappt es noch nicht mal richtig. No way!