Das Intro mit dem brüllenden Löwen hast du 100% schon mal gesehen. Immerhin hat MGM Filme wie James Bond, Rocky oder auch der Hobbit produziert. Jetzt hat Amazon MGM gekauft. Doch was verändert sich für uns Film- und Serienfans eigentlich?

Das große Einkaufen geht weiter: Nachdem Disney vor zwei Jahren die Filmproduktionsfirma 20th Century Fox für über 60 Milliarden Euro aufgekauft hat, legt jetzt Amazon nach und hat das legendäre Studio Metro Goldwyn Mayer (MGM) gekauft. 6,9 Milliarden Euro soll der Deal gekostet haben. Doch was steckt dahinter?

Disney Plus Star und HBO Max: Streaming-Angebote für 2021

Warum kauft Amazon MGM?

Amazon konzentriert sich schon seit längerer Zeit auf den Streaming-Bereich, um mit Angeboten wie Netflix oder Disney+ mithalten zu können. Dabei sind vor allem Exklusiv-Titel, also Filme und Serien, die es NUR bei einem Anbieter gibt, enorm wichtig. Denn warum sollte ich mir das Streaming-Angebot xy holen, wenn es den einen Film auch wo anders gibt.

Apropos Exklusiv-Titel: Zum Beispiel soll nächstes Jahr eine eigene Herr der Ringe-Serie bei Amazon an den Start gehen, die jetzt schon die TEUERSTE Serie aller Zeiten ist: 465 (!!!) Millionen Dollar soll nur eine einzige Staffel kosten.

Mit Amazon Studios haben sie bereits auch eine eigene Produktionsfirma, die mit Filmen und Serien wie "The Marvelous Mrs. Maisel", "The Expanse", "Last One Laughing", "Sound of Metal", "The Report" oder "Suspiria" für Aufmerksamkeit gesorgt hat.

Die Serienhighlights im Juni 2021

James Bond, Rocky, The Handmaid's Tale: Diese Filme und Serien gibt's jetzt wohl bald bei Amazon Prime

Mit der Übernahme von MGM erhält Amazon jetzt eine wahnsinnige Auswahl an Filmen und Serien: Die James Bond-Reihe, Rocky, The Handmaid's Tale, Fargo oder Stargate. Insgesamt wären das um die 4.000 Filme... Damit haben sie die Exklusiv-Rechte an diesen Filmen und Serien und können sich so gegenüber der Konkurrenz einen Vorteil verschaffen. Dann würden demnächst diese Filme und Serien von MGM nur noch bei Amazon Prime laufen. Und damit kann man schön werben...

Was bedeutet die Übernahme von MGM für Film- und Serienfans?

Was heißt das für uns? Kommen neue MGM-Filme, wie James Bond, jetzt nur noch direkt auf Amazon oder werden sie auch im Kino gezeigt? Und wird mein Abo teurer?

An alle James Bond-Fans: Keine Sorge, die Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael Wilson haben bestätigt, dass die kommenden Bond-Filme auch weiterhin im Kino laufen werden. Denn: Obwohl die Rechte bei Amazon liegen, treffen die beiden noch immer die wichtigsten Entscheidungen. Zum Beispiel auch, wer der neue James Bond wird.

Bei anderen neuen Produktionen wird man wohl abwarten müssen. In der Vergangenheit kamen aber Filme, die von Amazon Studios produziert wurden, wie Sound of Metal oder Suspiria, immer in die Kinos.

Disney+ und HBO Max machen es vor:

Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass die Filme gleichzeitig ins Kino kommen, aber auch direkt gestreamt werden können. Das ist die Strategie von HBO Max. Disney+ dagegen setzt auf einen VIP-Zugang von eigenen neuen Produktionen wie Mulan oder Black Widow. Dann muss für den Titel noch einmal extra Geld bezahlt werden.

Ob Amazon jetzt auch den Abo-Preis anhebt, bleibt abzuwarten. Gut möglich ist es aber, immerhin hebt auch Disney+ regelmäßig den Preis an - je nach Menge der Inhalte auf ihrer Plattform.

Wie reagieren die Film- und Serienfans auf die MGM-Übernahme?

Gemischt. Einige machen sich über Amazon-Boss Jeff Bezos lustig, der ja letztes Jahr den neuen Bond-Film exklusiv für Amazon wollte.

@Andrerseits Typischer Bezos-Move: letztes Jahr vergeblicher Versuch „No Time to Die“ zu kaufen, also kauft man einfach das ganze Unternehmen dahinter 😅hat zwar auf Bond 25 wahrscheinlich keine größeren Auswirkungen mehr, aber für die Zukunft danach bestimmt.

Andere sehen die Entwicklung in der Filmbranche kritisch.

@Andrerseits Ein weiterer Sargnagel für die Diversität des Kinos.

@Andrerseits Uff! In 10 Jahre schauen wir nur noch Filme von Amazon und Google. Und alles was uns gefällt wird automatisch als Blu-Ray in den Warenkorb gelegt.

Andere sind froh, dass der Deal nicht mit Disney ablief.

@LeSchroeck Immerhin hat sich Disney nicht noch mehr aufgebläht als eh schon…

Manche freuen sich aber auch, dass ihre Lieblingsserien zum Streamen angeboten wird.