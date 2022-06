Streik am Prime Day?! Was das für deine Amazon-Bestellung heißt

Beim Prime Day ist beim Versandriesen Amazon mächtig was los - schließlich gibt's Rabatte für Kunden. Doch die Gewerkschaft Verdi ruft genau jetzt Mitarbeiter zum Streik auf.

Wenn Amazon den Prime Day ausruft, freut das sicher das ein oder andere Prime-Mitglied. Denn wer freut sich schon nicht über Rabatte? Doch für viele Mitarbeiter ist der Prime Day heute und morgen alles andere als ein Grund zu Freude.

Streik bei Amazon: Diese Versandzentren sind betroffen

Mit dem Kundenansturm müssen nämlich die Beschäftigten fertig werden - für den gleichen Lohn! Keinen Cent mehr trotz höherer Arbeitsbelastung - das kritisiert die Gewerkschaft Verdi. Deshalb ruft sie zu Protestaktionen auf. Amazon sagt, den Beschäftigten würde bereits eine "exzellente Bezahlung" geboten. Verdi sieht das anders. Die Beschäftigten sollen von heute bis Mittwoch an sieben Versandzentren nicht mehr arbeiten. Laut Verdi haben die Streiks in Werne, Leipzig, Rheinberg, Bad Hersfeld (an zwei Standorten), Koblenz und Graben in der Nacht begonnen.

Diese Auswirkungen hat der Streik auf dich

Allein in Koblenz arbeiten insgesamt rund 1700 Menschen. Etwa 150 Beschäftigte haben dort laut Verdi die Arbeit niedergelegt. Dieses Beispiel zeigt, was auch Amazon zum Streik sagt: Die meisten Beschäftigten arbeiten ganz normal.