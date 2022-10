Wer bestimmt eigentlich die Themen, über die berichtet wird? Wie macht man Tagesschau-News auf TikTok? Wie entsteht Bildmaterial in Krisengebieten? Beim ARD Jugendmedientag 2021 gab es jede Menge Infos, Talks und Workshops.

Die Workshops vom Jugendmedientag 2021 waren super schnell voll - aber zum Glück gab es ja noch die Möglichkeit, über YouTube quasi Live dabei zu sein!

Bei "Let's Talk" ging es dieses Mal um Liebe, Zukunft, Idendität und Glück.

Unsere Hosts Consi und Walerija haken bei den Expert*innen ganz genau nach: TV-Ärztin Julia erklärt, was in uns abgeht, wenn wir verliebt sind, YouTuber Jacob lädt ein zur Wissensreise in die Zukunft, HE/RO fragen sich für die Identität, ob und wie man sich im Netz neu erfinden kann und gemeinsam mit den Jungs von WUMMS machen sie sich auf die Suche nach dem Glück.

Hier geht's zu allen "Let's Talk"- und "Behind The Scenes"- Videos!

Was ist "Behind The Scenes"?

Das ARD-Hauptstadtstudio deckt auf, wie Journalismus im Wahlkampf abläuft, Weltspiegel-Moderatorin Isabel Schayani gibt Einblicke in den Alltag von Auslandskorrespondent*innen, Presenterin Anna erzählt, wie die Tagesschau-News ins Netz kommen und die Macher*innen von »Dahoam is Dahoam« nehmen dich mit hinter die Kulissen der Daily-Soap.

Außerdem gab es noch die "Let's Talk"-Runde zu Wahrheit, Gerechtigkeit, Heimat und Freiheit

Faktenfuchs Max zeigt, wie er der Wahrheit auf der Spur ist, wir schauen uns an, was man gegen Ungerechtigkeiten tun kann, Primamuslima Merve stellt ihre Heimat(en) vor, das Team von @ichbinsophiescholl diskutiert über Freiheit damals und heute. Channel-Host Nadine Hadad ist für dich dabei und stellt den Gästen deine Fragen.