Wie machen wir Nachrichten? Schau's dir selbst an und mach mit! 🤝

Die letzten Wochen waren echt stressig: App-Launch, der Podcast, Events und jetzt auch noch ein Disstrack gegen Livia und Romina.

Außerdem erzĂ€hlen die Jungs ĂŒber ihren Liebeskummer: Wann hat’s sie so richtig erwischt? Wie hat sich das angefĂŒhlt? Und was hat wirklich geholfen?

Beziehungsstatus kann manchmal kompliziert sein. Hannes fragt sich, wie Menschen „Commitment Issues" haben können.

Habt ihr ThemenvorschlÀge oder Feedback?

Schreibt uns an adoptivbrueder@dasding.de

+++

Nicht nur hören, sondern auch sehen: Der Podcast ist als Video verfĂŒgbar.

+++