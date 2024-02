DASDING Calm Down - Gönnt euch `ne Auszeit Deluxe!

Hat sich das Jahr auch für euch wie ein eeeeewiger Montag angefühlt? Same! Aber wir sind für euch da und gönnen euch Entspannung!

Wir schenken euch und einer Begleitung eurer Wahl eine richtig nice Auszeit im Wellnessresort! Alles, was ihr braucht, ist ein gutes Gehör und ein bisschen Glück. Und schon geht's in die Wellness-Oase in Bad Wurzach 💆

Was könnt ihr gewinnen?

Wir verschenken insgesamt 3x ein Wellnesspaket für euch und eine Begleitung für eine Nacht im Wellnessresort.

Dazu gehört:

1 Übernachtung für 2 Personen im neu renovierten Comfort Doppelzimmer

Vital-Frühstücksbuffet und Dinnerbuffet

Freie Nutzung der Thermen- und Saunalandschaft auf 3200m2

Freie Nutzung des Fitnessclubs inkl. täglicher Fitnesskurse

Bademantel und Saunahandtuch

Kostenfreie Nutzung der Wasserspender sowie Teestation im Resort

unterstützt von feelMOOR Gesundresort Bad Wurzach

Wie könnt ihr gewinnen?

Hier geht es zu unserem Formular für die Anmeldung. Außerdem wollen wir von euch wissen, warum ihr (und eure Begleitung) eigentlich eine Auszeit im Wellness-Resort dringend nötig habt!

Unsere Leute aus dem Radio schauen alle Anmeldungen durch und suchen sich jemanden aus.

Werdet ihr von unseren Radio Teams ausgewählt, spielen wir euch einen unserer DASDING Chillout Remixe vor. Hierbei handelt es sich um Songs aus unserer DASDING Playlist, die wir in einen Chillout Remix verwandelt haben.



Erratet ihr den Song richtig, kommt ihr in unseren Lostopf und gewinnt vielleicht am Ende eines unserer Wellnesspakete.