Dritte Corona-Impfung: Was du dazu wissen musst

Ab jetzt kann man sich in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein drittes Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. Wer momentan ein Angebot für eine dritte Impfung bekommt, was geplant ist und ob das sinnvoll ist, checkst du hier.

Die Auffrischungsimpfungen sind gedacht, "um besonders vulnerable verletzliche Gruppen [...] zu schützen", sagte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha. Die Drittimpfung wird allerdings auch kritisiert, da es noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt. Mehr dazu, checkst du weiter unten.

Welche Corona-Regeln gelten eigentlich gerade in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz?

Wer kann sich ein drittes Mal impfen lassen?

Momentan richtet sich die Auffrischung der Corona-Impfung an sehr alte oder besonders gefährdete Personen. Also die Menschen, die bei der ersten Impfung Anfang des Jahres in der ersten Priorisierungsgruppe waren:

Über 80-Jährige, Personen mit Immunschwäche, Pflegebedürftige, Bewohner*innen und Beschäftigte von Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

Voraussetzung: Die letzte Corona-Impfung muss mindestens sechs Monate zurückliegen.

Geplant ist: Zählst du nicht zu der oberen Gruppe, deine doppelte AstraZeneca- oder einfache Johnson und Johnson-Impfung liegt aber mehr als sechs Monate zurück, bist du nach der oberen Gruppe an der Reihe.

Aktuell nicht geplant ist: Menschen, die eine Kreuzimpfung bekommen haben oder vollständig mit einem mRNA-Impfstoff geimpft worden sind, bekommen aktuell keine dritte Impfung.

FAQ: Was müssen wir jetzt über die Delta-Variante wissen?

Für die Auffrischung werden mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna verwendet. Es sei nicht nötig, dass der Impfstoff für die Auffrischung mit dem der ersten Impfungen übereinstimme, sagt das Gesundheitsministerium.

Ist eine dritte Impfung sinnvoll?

Zu dieser Frage gibt es momentan noch keine großen wissenschaftlichen Studien. Viele Forschende gehen davon aus, dass so eine Auffrischung vor allem für ältere Menschen und Risikogruppen sinnvoll ist - sagt auch Virologe Christian Drosten:

Nach einem halben Jahr geht das über die Impfung erworbene Antikörper-Level vor allem bei sehr alten Menschen deutlich runter.

Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie empfiehlt Auffrischungen für ältere und vulnerable Menschen. Britische Forschende haben für eine größere Studie herausgefunden, dass der Schutz vor einer Ansteckung nach einem halben Jahr sinkt und deshalb eine dritte Impfung sinnvoll sein könnte.

Allerdings kritisiert zum Beispiel der Ärztepräsident Klaus Reinhardt, dass diese Drittimpfungen momentan ohne die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) angeboten werden. Es würden noch aussagekräftige Studien fehlen, ob, wann und für wen eine sogenannte Booster-Impfung nötig sei. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es spräche zwar theoretisch einiges dafür, Risikogruppen eine Drittimpfung zu geben, aber:

Nach bisherigem Kenntnisstand und Auffassung namhafter Experten ist sie für die meisten Geimpften nicht sofort nötig.

Thomas Mertens, Chef der STIKO sagte der Deutschen Presseagentur, dass sie zeitnah eine Empfehlung planen und die vorliegenden Daten momentan noch aufarbeiten. Ein genaues Datum hat er noch nicht genannt.

Jetzt doch: Impfen für alle ab 12 Jahren

Wie bekomme ich einen Termin für die dritte Impfung?

Die Hauptanlaufstelle für die Auffrischungsimpfung sind hausärztliche Praxen. Wenn du also die Voraussetzungen von oben erfüllst, einfach mal bei deinem Hausarzt oder deiner -ärztin nachfragen. Falls du dort keinen Termin bekommst, kannst du auch mal bei anderen Hausarztpraxen anfragen. Ansonsten kann dir auch die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung weiterhelfen. Allgemein sollen auch wieder mobile Impfteams unterwegs sein.

Corona-Impfguide: Was du jetzt wissen musst