Seit ein paar Wochen gibt es in Deutschland nachts eine Ausgangssperre. Sie gilt da, wo die Corona-Infektionen sehr hoch sind. Ob das sinnvoll ist oder nicht, darüber wird ständig diskutiert. Deutschlands höchstes Gericht hat jetzt eine Entscheidung getroffen.

Mit einem Freund abends zusammen chillen, mit der Freundin nachts eine Serie durchsuchten - das geht grade nicht. Auf jeden Fall nicht bis in die Nacht. Um 22 Uhr musst du zu Hause sein. Das bleibt erstmal so. Obwohl etwa 200 Menschen und Organisationen versucht haben die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr gerichtlich zu stoppen.

Gericht: Sperre bleibt!

Das Bundesverfassungsgericht - das höchste deutsche Gericht, das politische Entscheidungen kontrolliert - hat einen Eilantrag gegen die Corona-Ausgangssperre abgewiesen. Das bedeutet, dass sich jetzt sofort erstmal nichts ändert. Die Richter sind der Meinung, wenn man die Sperre jetzt aufheben würde, wären die Folgen schlimmer.

Außerdem sei die Ausgangssperre ja befristet. Sie gilt nur in den Gebieten, in denen sich sehr viele Menschen mit dem Corona-Virus anstecken. Ganz konkret: Wenn es mehr als 100 Infizierte auf 100.000 Einwohner in einer Woche gibt.

Klage bleibt bestehen

Trotzdem beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht noch weiter mit dem Thema - allerdings nicht im Eilverfahren. Die Richter prüfen jetzt in Ruhe, ob die Ausgangsbeschränkung mit dem Grundgesetz vereinbar ist.