Wegen Corona bleiben alle "normalen" Kinos weiter zu. Ein paar Autokinos haben jetzt aber wieder geöffnet - auf's Kino-Feeling musst du also nicht mehr komplett verzichten. Welche Autokinos in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wieder offen sind, checkst du hier.

Autokino trotz Corona: So klappt's

Das Praktische an Autokinos ist, dass jeder Besucher für sich isoliert ist. Jeder sitzt in seinem eigenen Auto. Der QR-Code der Kinotickets wird dann einfach durch die Fensterscheibe gescannt. Was die Begleitung in deinem Auto angeht, gelten aber natürlich dieselben Regeln wie sonst in der Öffentlichkeit.

In der Regel bekommt man den Ton des Filmes über eine UKW-Frequenz im Auto abgespielt. Die muss aber erst vor Ort genehmigt werden. Ob es Snacks gibt, hängt vom jeweiligen Kino ab.

Diese Autokinos haben in Baden-Württemberg wieder geöffnet:

Karlsruhe, Ludwigsburg-Kornwestheim, Ellwangen:

Preis: 10 Euro

10 Euro Snacks: kann man im Vorfeld bestellen

kann man im Vorfeld bestellen Tickets: NUR online zu kaufen

NUR online zu kaufen Anschrift: Durlacher Allee 109, 76137 Karlsruhe

Hier kommst du zum Filmprogramm.

Preis: Variiert zwischen 6 bis 8 Euro

Variiert zwischen 6 bis 8 Euro Snacks: Muss man selbst mitbringen

Muss man selbst mitbringen Tickets: NUR online zu kaufen

NUR online zu kaufen Anschrift: Tambourstr. 1, 70806 Kornwestheim

Das Autokino in Ludwigsburg-Kornwestheim gibt es dauerhaft. Welche Filme wann laufen, checkst du hier.

Preis: 10€, Kinder bis 14 Jahre 8€

10€, Kinder bis 14 Jahre 8€ Snacks: Getränke, Popcorn und andere Snacks kann man dort mit Sicherheitsabstand kaufen

Getränke, Popcorn und andere Snacks kann man dort mit Sicherheitsabstand kaufen Tickets: NUR online zu kaufen

NUR online zu kaufen Anschrift: Rotenbacher Str. 37, 73479 Ellwangen (Jagst)

Vom 15. bis 25. April hat das Autokino Ellwangen geöffnet. Welcher Film wann läuft, checkt ihr hier.

Diese Autokinos waren 2020 geöffnet, sind momentan aber noch geschlossen

Für Betreiber von Autokinos war es lange unsicher, ob, wann und wie Öffnungen möglich sein werden. Deshalb sind einige Autokinos in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz noch geschlossen. Hier findet ihr die Autokinos, die im Moment noch geschlossen sind, aber bald wieder öffnen könnten. Alle Angaben zu Preisen, Snacks und Tickets sind von 2020. Wir aktualisieren die Liste regelmäßig. Ihr erfahrt hier also immer, wenn das Autokino in eurer Nähe wieder geöffnet hat:

Autokino Rantastic Drive-Hin in Baden-Baden

Preis: 9,80 Euro, kann aber variieren

9,80 Euro, kann aber variieren Snacks: vor Ort kaufen

vor Ort kaufen Tickets: Online zu kaufen

Online zu kaufen Anschrift: Aschmattstraße 2, 76532 Baden-Baden

Drive-In Bühl

Preis: Variiert nach Personenanzahl (1 PKW, 2 Personen, ca. 13 Euro)

Variiert nach Personenanzahl (1 PKW, 2 Personen, ca. 13 Euro) Snacks: Es wird ein Lieferdienst für Essen und Getränke geplant

Es wird ein Lieferdienst für Essen und Getränke geplant Tickets: NUR online zu kaufen

NUR online zu kaufen Anschrift: Bußmatten 2, 77815 Bühl

Autokino Esslingen

Preis: 20 Euro pro Auto

20 Euro pro Auto Snacks: muss man selber mitbringen

muss man selber mitbringen Tickets: ausschließlich im Vorverkauf zu erwerben

ausschließlich im Vorverkauf zu erwerben Anschrift: Neckar Center, Weilstraße 227, 73733 Esslingen am Neckar

Autokino Ettlingen

Preis: 9,50 Euro für Erwachsene + 8,50 Euro für Kinder (Im Auto dürfen maximal fünf Personen sitzen)

9,50 Euro für Erwachsene + 8,50 Euro für Kinder (Im Auto dürfen sitzen) Snacks: Online oder über das Telefon bestellen

Online oder über das Telefon bestellen Tickets: Online kaufen

Online kaufen Anfahrt: Karlsruher Straße, Am Lindscharren, 76275 Ettlingen

Autokino Freiburg

Preis: Grundpreis ab 16 Euro, zusätzliche Personen ab 8 Euro, zusätzliche Kinder ab 5 Euro

Grundpreis ab 16 Euro, zusätzliche Personen ab 8 Euro, zusätzliche Kinder ab 5 Euro Snacks: kann man vorerst nur selbst mitbringen

kann man vorerst nur selbst mitbringen Tickets: online kaufen

online kaufen Anschrift: Herrman Mitch Straße, Zufahrt über Emmy-Noether Straße

Autokino Offenburg

Preis: immer 1 PKW-Ticket für 16,50€

immer 1 PKW-Ticket für 16,50€ Snacks: muss man selbst mitbringen

muss man selbst mitbringen Tickets: NUR online zu kaufen

NUR online zu kaufen Anschrift: Schutterwälder Straße 3, 77656 Offenburg

Autokino Betz-Areal Reutlingen

Preis: ihr müsst jedes Mal zwei Tickets kaufen für 13,20 Euro, optional dazu Kindertickets ab 5,50 Euro

ihr müsst jedes Mal zwei Tickets kaufen für 13,20 Euro, optional dazu Kindertickets ab 5,50 Euro Snacks: keine Infos

keine Infos Tickets: werden ausschließlich online verkauft

werden ausschließlich online verkauft Anschrift: Max-Planck-Straße 53, 72766 Reutlingen

Autokino Titisee

Preis: 10 Euro

10 Euro Snacks: müssen mitgebracht werden

müssen mitgebracht werden Tickets: ausschließlich im Vorverkauf zu erwerben

ausschließlich im Vorverkauf zu erwerben Anschrift: Am Badeparadies 1, 79822 Titisee-Neustadt

Autokino Bali in Alzey

Preis: 11 Euro pro Person, maximal zwei Erwachsene pro Auto

11 Euro pro Person, maximal zwei Erwachsene pro Auto Snacks: können im Internet vorbestellt werden, kein Verkauf vor Ort

können im Internet vorbestellt werden, kein Verkauf vor Ort Tickets: online zu kaufen

online zu kaufen Anschrift: Parkplatz am Alzeyer Wartbergbad, 55232 Alzey

Autokino in Bad Kreuznach

Preis: je 14,20 € (Personen aus zwei verschiedenen Haushalten erlaubt)

je 14,20 € (Personen aus zwei verschiedenen Haushalten erlaubt) Snacks: Bitte selbst mitbringen

Bitte selbst mitbringen Tickets: Nur online

Nur online Anfahrt: Pfingstwiese in Bad Kreuznach

Autokino Frankenthal

Preis: 13 Euro pro Auto + weiter Erwachsener 11 Euro, Jugendlicher 9 Euro oder Kind 6 Euro (maximal zwei Erwachsene + drei im Haushalt lebende Kinder)

13 Euro pro Auto + weiter Erwachsener 11 Euro, Jugendlicher 9 Euro oder Kind 6 Euro (maximal zwei Erwachsene + drei im Haushalt lebende Kinder) Snacks: von zu Hause mitbringen ist erlaubt. Vor Ort kann man nichts kaufen.

von zu Hause mitbringen ist erlaubt. Vor Ort kann man nichts kaufen. Tickets: online zu kaufen

online zu kaufen Anfahrt: Festplatz (Benderstraße), 67227 Frankenthal

Autokino Grünstadt

Preis: Die Tickets kosten für Erwachsene zwischen 8,50 Euro und 11,50 Euro, für Kinder 5,50 Euro

Die Tickets kosten für Erwachsene zwischen 8,50 Euro und 11,50 Euro, für Kinder 5,50 Euro Snacks: müssen selbst mitgebracht werden

müssen selbst mitgebracht werden Tickets: werden nur online verkauft

werden nur online verkauft Anschrift: Sportverein Obersülzen (SVO), Grünstadter Str. 25, 67271 Obersülzen

Autokino Hassloch

Preis: Einzeltickets gibt es ab 12 Euro, es werden aber auch Familientickets angeboten (ab 20 Euro)

Einzeltickets gibt es ab 12 Euro, es werden aber auch Familientickets angeboten (ab 20 Euro) Snacks: müssen selbst mitgebracht werden

müssen selbst mitgebracht werden Tickets: ausschließlich online zu kaufen

ausschließlich online zu kaufen Anschrift: Parkplatz vom Holiday Park, Holidayparkstraße 1-5, 67454 Haßloch

Autokino am Pool Ingelheim

Preis: 11 Euro bzw. 5,50 Euro ermäßigt (Pro Auto müssen mindestens zwei Tickets gebucht werden)

11 Euro bzw. 5,50 Euro ermäßigt (Pro Auto müssen mindestens zwei Tickets gebucht werden) Snacks: Nur online

Nur online Tickets: Nur online

Nur online Anfahrt: Am Blumengarten Freibad Ingelheim

Autokino Mainz

Preis: 12 Euro pro Auto (maximal 2 Personen)

12 Euro pro Auto (maximal 2 Personen) Snacks: es können u.a. Lunchpakete gekauft werden

es können u.a. Lunchpakete gekauft werden Tickets: online zu kaufen

online zu kaufen Anfahrt: Genfer Allee, 55129, Mainz

Autokino NEUSTADT AUF DEM FLUGPLATZ LACHEN-SPEYERDORF

Preis: 13 Euro pro Auto und Autofahrer + weiterer Erwachsener 11 Euro, Jugendlicher 9 Euro oder Kind 6 Euro

13 Euro pro Auto und Autofahrer + weiterer Erwachsener 11 Euro, Jugendlicher 9 Euro oder Kind 6 Euro Snacks: von zu Hause mitbringen ist erlaubt. Vor Ort kann man nichts kaufen.

von zu Hause mitbringen ist erlaubt. Vor Ort kann man nichts kaufen. Tickets: online

online Anfahrt: Flugplatz in Lachen-Speyerdorf

