Corona-Alarmstufe rückt näher! - Was dann gilt

Vor allem ungeimpte Menschen müssen mit weiteren Einschränkungen rechnen. Schon Ende kommender Woche könnte es soweit sein.

Wann genau die sogenannte Alarmstufe kommt, hängt von der Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern in Baden-Württemberg ab. Wenn dort zwei Werktage hintereinander mehr als 390 Covid-Patienten liegen, kommt die Alarmstufe. So steht es in den aktuellen Corona-Regeln in Baden-Württemberg.

Die Alarmstufe bedeutet für ungeimpfte Menschen weitere Einschränkungen. Für Geimpfte, Genesene, Menschen unter 17 Jahre und Schülerinnen und Schüler ändert sich wenig.

So gilt dann etwa in Restaurants, Kinos und bei den meisten öffentlichen Veranstaltungen die 2G-Regel. Ungeimpfte Erwachsene dürften dort nicht mehr rein. In den meisten Shops gilt dann 3G. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht einen Test. Hinzu kommen Kontaktbeschränkungen: Ungeimpfte dürfen sich pro Haushalt nur noch mit einer weiteren ungeimpften Person treffen. Das Zusammensein mit beliebig vielen geimpften oder genesenen Menschen ist aber möglich. Auch hier gelten Ausnahmen für Schülerinnen und Schüler, Schwangere und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Alarmstufe "in jedem Fall" ab Mitte November

Das zuständige Ministerium in Stuttgart rechnet damit, dass die Alarmstufe vielleicht schon Ende der kommenden Wochen gelten könnten, "in jedem Fall" sei aber Mitte November damit zu rechnen. Das hätten Berechnungen der Universität Freiburg ergeben, teilte eine Sprecherin des Sozial- und Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur mit.

Werden die Tests wieder kostenlos?