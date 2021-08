Bei der Deutschen Bahn wird morgen und am Donnerstag gestreikt. Wenn du an diesen Tagen mit dem Zug fahren musst, solltest du viel Zeit einplanen oder gleich ganz umplanen.

Am Mittwoch und Donnerstag werden wohl nur 25 Prozent der Fernzüge der Deutschen Bahn (DB) fahren. Das heißt: Nur einer von vier ICEs oder ICs soll unterwegs sein, der Rest wird wahrscheinlich ausfallen. Das kündigte die DB an. Grund ist der Streik der Lokführer. Auch im Regionalverkehr wird es zu Ausfällen kommen. Hier können die Auswirkungen je nach Region unterschiedlich sein.

Viel mehr Zeit einplanen und überprüfen, welche Züge fahren

Ziel der Bahn sei es, im Regionalverkehr ein Grundangebot für Schüler und Pendler anzubieten. Wichtiges Detail: Nicht alle Züge im Regionalverkehr werden von der Deutschen Bahn gefahren. Heißen die Betreiber auf deiner Bahnlinie beispielsweise Abellio, Go Ahead, National Express oder vlexx, dann sollten die Züge fahren. Aber auch hier kann es durch den Streik bei der DB Probleme geben.

In jedem Fall solltest du frühzeitig in der Bahn-App oder auf der Bahn-Website überprüfen, ob dein Zug fährt. Die Ersatzfahrpläne sollen ab heute, 15 Uhr online sein, kündigte die DB an.

Deutsche Bahn: Wer kann, soll an anderen Tagen fahren

Bei den ICEs und ICs will die Bahn nach eigenen Angaben möglichst einen Zweistundentakt auf den Hauptachsen anbieten. Priorität sollen die Verbindungen von Berlin ins Rhein-Ruhr-Gebiet und zwischen Hamburg und Frankfurt sein. Fahren sollen besonders lange Züge. Die Deutsche Bahn rät: Wer nicht zwingend an den beiden Tagen fahren muss, soll seine Reise verschieben. Fahrkarten können ohne Einschränkungen bis zum 20. August genutzt werden oder man kann sein Geld zurückbekommen.

Den Streik hat die Gewerkschaft GDL heute angekündigt. Zuvor konnten Lokführer und andere Bahnmitarbeiter, die Mitglied bei der GDL sind, abstimmen, ob gestreikt werden soll oder nicht. 95 Prozent haben dafür gestimmt. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiter eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld.