Wieder Bahnstreik: Diese Rechte hast du

Ab Donnerstag, 2. September, streikt die Lokführergewerkschaft GDL wieder. Und dieses Mal soll der Bahnstreik länger gehen als vergangene Woche. Alles, was du dazu wissen musst, checkst du hier.

Es geht in die nächste Runde mit dem Streik der Lokführergewerkschaft GDL. Vom 2. (ab 2:00 Uhr) bis 7. September (2:00 Uhr) will die GDL wieder den Personenverkehr bestreiken. Grund: Die bisherigen Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn haben nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Die Lokführer*innen und das Bahn-Management konnten sich bisher noch immer nicht vollständig einigen:

Die GDL fordert Lohnerhöhungen von 3,2 Prozent und eine Corona-Prämie von 600 Euro. Außerdem verlangt sie bessere Arbeitsbedingungen. Die Deutsche Bahn will zwar auf die Lohnerhöhung eingehen, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. Außerdem fordert die GDL eine längere Laufzeit des Tarifvertrags. Der Corona-Prämie soll die DB zugestimmt haben, aber ohne Angabe der Höhe.

Deshalb musst du dich wieder auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Wenn du in den nächsten Tagen nicht unbedingt die Bahn nehmen musst, solltest du vielleicht darauf verzichten.

Die Deutsche Bahn stellt auf ihrer Homepage und in der App erste Infos bereit und informiert in der Reiseauskunft, wie es mit deinem Zug aussieht. Sie will während des Streiks ungefähr 25 Prozent der Fernzüge und 40 Prozent der S-Bahnen fahren lassen.

⚠️ Aufgrund eines Streiks der GDL kommt es vom 02. bis 06.09. zu starken Beeinträchtigungen des Fern- und Regionalverkehrs der DB. Wenn möglich, verschiebt bitte geplante Reisen. Aktuelle Infos auf https://t.co/rnaSSELCgU und https://t.co/j7vLplli3M #gdlstreik

Das sind deine Rechte während des Bahnstreiks

Für die Gültigkeit deines Fernverkehr-Tickets gibt es während des Streiks andere Regeln als sonst:

Anderen Zug nutzen im Fernverkehr: Wer für die Zeit zwischen 2. und 7. September eine Bahnreise im Fernverkehr gebucht hat, kann sein Ticket flexibel nutzen bis zum 17. September. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden. Die Zugbindung bei Sparpreisen ist aufgehoben.

Wer für die Zeit zwischen 2. und 7. September eine Bahnreise im Fernverkehr gebucht hat, kann sein Ticket flexibel nutzen bis zum 17. September. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden. Die Zugbindung bei Sparpreisen ist aufgehoben. Anderen Zug nutzen im Nahverkehr: Wer VOR dem 2. September eine Fahrt im Nahverkehr gebucht hat, kann sein Ticket flexibel bis zum 17. September nutzen.

Wer VOR dem 2. September eine Fahrt im Nahverkehr gebucht hat, kann sein Ticket flexibel bis zum 17. September nutzen. Rückgabe des Tickets: Wer vom Bahnstreik betroffen ist und deshalb gar nicht reisen will, kann gebuchte Tickets und Sitzplatzreservierungen kostenfrei stornieren und sich den Reisepreis erstatten lassen.

Wer vom Bahnstreik betroffen ist und deshalb gar nicht reisen will, kann gebuchte Tickets und Sitzplatzreservierungen kostenfrei stornieren und sich den Reisepreis erstatten lassen. Mit einer Flexpreis/Normalpreis-Fahrkarte oder einer Mehrtages-Zeitkarte kannst du auch den Fernverkehr nutzen. Du musst dazu allerdings einen Aufpreis zahlen, den du im Anschluss zurückfordern kannst.

So bekommst du Geld von der Bahn

Bereits gebuchte Fahrkarten für die Reisetage 2. bis 7. September kannst du kostenfrei erstatten lassen.

für die Reisetage 2. bis 7. September kannst du kostenfrei erstatten lassen. Zugausfall im Nahverkehr: Fällt deine Fahrt wegen des Streiks aus, werden dir die Kosten zu 100% erstattet.

Fällt deine Fahrt wegen des Streiks aus, werden dir die Kosten zu 100% erstattet. Verspätung im Nahverkehr: Bist du von einer Verspätung wegen des Streiks betroffen und würdest dadurch mit einer Verspätung von mindestens 60 Minuten am Zielbahnhof ankommen, musst du die Fahrt nicht antreten. Die Kosten der Fahrkarte werden dir zu 100 % erstattet.

Bist du von einer Verspätung wegen des Streiks betroffen und würdest dadurch mit einer Verspätung von mindestens 60 Minuten am Zielbahnhof ankommen, musst du die Fahrt nicht antreten. Die Kosten der Fahrkarte werden dir zu 100 % erstattet. Verspätungen unabhängig vom Streik: Ab 60 Minuten Verspätung am Zielbahnhof gibt es 25 Prozent des Ticketpreises, ab 120 Minuten 50 Prozent.

Ab 60 Minuten Verspätung am Zielbahnhof gibt es 25 Prozent des Ticketpreises, ab 120 Minuten 50 Prozent. Monatstickets: Für Monatstickets oder andere Zeitfahrkarten gibt es bei Verspätungen ab 60 Minuten fünf Euro. Bei Länder-Tickets, Quer-Durchs-Land-Tickets und dem Schönes-Wochenende-Ticket gibt es 1,50 Euro. Aber: Es werden erst Beträge ab vier Euro ausgezahlt.

Für Monatstickets oder andere Zeitfahrkarten gibt es bei Verspätungen ab 60 Minuten fünf Euro. Bei Länder-Tickets, Quer-Durchs-Land-Tickets und dem Schönes-Wochenende-Ticket gibt es 1,50 Euro. Aber: Es werden erst Beträge ab vier Euro ausgezahlt. Taxis werden gezahlt, wenn...: Wenn die planmäßige Ankunftszeit zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens liegt und die erwartete Verspätung am Zielbahnhof bei mindestens 60 Minuten liegt, oder die letzte fahrplanmäßige Verbindung des Tages ausfällt und der Zielbahnhof ohne Taxi nicht mehr bis 24 Uhr erreicht werden kann. Der Höchstbetrag liegt bei 80 Euro.

Wenn die planmäßige Ankunftszeit zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens liegt und die erwartete Verspätung am Zielbahnhof bei mindestens 60 Minuten liegt, oder die letzte fahrplanmäßige Verbindung des Tages ausfällt und der Zielbahnhof ohne Taxi nicht mehr bis 24 Uhr erreicht werden kann. Der Höchstbetrag liegt bei 80 Euro. Hotel: Ist wegen Zugausfalls oder Verspätung die Weiterfahrt am selben Tag nicht möglich oder nicht zumutbar, muss die Bahn entweder eine Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung stellen oder später "angemessene Übernachtungskosten" ersetzen.

Für Online-Tickets gibt es ein Formular auf der Webseite der Deutschen Bahn.

Bei Fragen kannst du dich bei der kostenfreien Sonderhotline der Deutschen Bahn melden: 08000 996633.