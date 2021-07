auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

Viele Menschen im Ahrtal in Rheinland-Pfalz haben so viel durch das Hochwasser verloren. Ein Trost: Geld als Soforthilfe. Doch die gibt's nicht einfach so - und genau das nutzen Betrüger nun aus.