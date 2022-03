AKNE: Einfach Pickel oder psychische Belastung? #acneshaming

Akne kann nicht nur schmerzhaft sein und die Blicke anderer Menschen auf einen ziehen, sondern auch ziemlich auf die Psyche schlagen. Wieso ist das Thema mit so viel Scham behaftet? Wie fühlen sich Menschen mit starker Akne? Und warum sollte man nicht nur die Haut, sondern auch die Psyche behandeln?

Etwa 85% aller Menschen leiden einmal im Laufe ihres Lebens an Akne. Meistens während der Pubertät, aber auch im erwachsenen Alter kann es zu Spät-Akne kommen. BRUST RAUS-Host Walerija hat sich in dieser Folge mit ihrer größten Unsicherheit auseinandergesetzt: Pickel und der damit verbundene psychische Druck! Dafür hat sie sich mit Nicole ausgetauscht. Sie leidet seit dem Absetzen ihrer Pille stark an Akne.

Wie sich Menschen fühlen, die starke Akne haben, hat Walerija im neuen BRUST RAUS-Video abcheckt. Was dieser Stress mit der Haut macht und warum man auch die Psyche nicht außen vor lassen sollte, erklärt Psychodermatologin Dr. Verena Beck. Unser Motto? STOP #acneshaming!

