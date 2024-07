Anti-Aging, Sephorakids & Co.: Der Hype um die perfekte Haut

Der Tag, an dem Roland mit seinem bisherigen Leben abschließt, ist ein Mittwoch im Mai 2023. Roland ist 41 Jahre alt. Er war Direktor an einer Schule, bis er sich vornimmt, einen Menschen töten.

Information in eigener Sache: Dieser Podcast endet mit der nächsten Folge. Falls ihr noch Gedanken, Grüße, Feedback usw. loswerden wollt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht mit eurem Namen und Wohnort über Instagram an @Kriminalpodcast.

Content-Hinweis: In dieser Folge geht es um das Thema selbstgefährdendes Verhalten. Wenn du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, kannst du dich anonym und kostenfrei hier melden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222, online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

Zeitstempel:

(00:00) Ankündigung in eigener Sache

(01:00) Der Fall - Was ist in Tübingen passiert?

(20:54) Der Experte - Joachim Brand ist Leitstellendisponent in der integrierten Leitstelle Heilbronn. Er nimmt Notrufe entgegen und disponiert sie.

(31:05) Die Nachbesprechung - So geht es Ulrike Dahmen heute. Dazu hört ihr unsere privaten Gedanken zum Fall.

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.