Männlichkeit & Psyche: Warum Männer oft heimlich leiden

Ein Mann weint nicht", oder: "Heutzutage verweichlichen Männer immer mehr" - das sind Sätze, die man öfter zu hören bekommt. In Kontrast dazu stehen teils unerkannte Depressionen und eine viel zu hohe Suizidrate bei Männern.

Nachdem sich BRUST RAUS-Host Aurora mit den Schönheitsidealen bei Männern beschäftigt hat, fragt sie sich in diesem Video: Wie hat ein "richtiger Mann" laut der Gesellschaft zu sein und was gilt teilweise heute noch als "unmännlich"? Wann ist ein Mann "zu feminin" und warum sprechen wir so wenig über die Emotionen und mentale Gesundheit von Männern? Darüber sprechen wir unter anderem mit Issa, vom funk Kanal BRUDI und mit euch, der Community.

