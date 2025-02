„Natürliches Botox“ ist ein Versprechen, das auf TikTok und Instagram gerne durch Beauty-Routinen, Produkte, Übungen und Trends gegeben wird.

Ob LED-Maske, Gesichtstape, Gua Sha, Faceyoga oder eine XXL-Beautyroutine namens „Morning Shed“ – eins haben sie gemeinsam: Es soll dadurch keine Falten UND keine Risiken für uns und unsere Haut geben. BRUST RAUS-Host Walerija möchte in diesem Video herausfinden:

Ist an dem Tapen, Massieren, Beleuchten und Einwickeln wirklich etwas dran? Oder ist das alles verschwendete Lebensmühe? Sie spricht dafür mit Dermatologin und Ernährungsmedizinerin Dr. Yael Adler. Sie erklärt uns was welcher Beautyhack kann und was nicht und ob es sowas wie „natürliches Botox“ überhaupt geben kann. Am Ende fragen wir uns wie wir mit der Angst vor entstehenden Falten am besten umgehen können und freuen uns auf eure Ideen und Kommentare dazu!

BRUST RAUS

