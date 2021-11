Woran denkt ihr, wenn ihr an einen Schlagerstar wie Vanessa Mai denkt? An typische Schlagermusik? Ein riesiges Management im Hintergrund? Das perfekte Leben, das perfekte Image und die perfekte Kleidung? Wir machen den Klischee-Check mit Vanessa Mai.

Angefangen als Schlagerstar, ist Vanessa Mai während ihrer Laufbahn immer wieder an ihre Grenzen in der Schlagerwelt gestoßen und spricht in diesem Interview mit BRUST RAUS-Host Walerija darüber.

Wie es für sie war, das erste Mal mit Rappern zusammen zu arbeiten, was sie den Hatern zu sagen hat, die jedes Mal kommentieren, sobald Vanessa etwas mehr Haut zeigt und wieso sie überall da zu finden und zu sehen ist, wo man üblicherweise keine Schlagerstars sehen würde: