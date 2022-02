Fake, Geld und Fame: Die Wahrheit hinter viralen Songs auf TikTok

Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Newcomerin LUNA oder Emmy Meli: Sie alle haben es dank TikTok in die Charts geschafft. Wie funktioniert das und wie berechenbar ist das Ganze eigentlich?

Musik ist – wie TikTok selbst sagt – nicht nur „das Herz der Plattform“ und verantwortlich dafür, was in den Charts gespielt wird, sondern auch wie sich dadurch die Musikindustrie oder ganze Songs verändern und auch wer dadurch – mehr oder weniger über Nacht – zu einem Megastar wird.

Im neuen BRUST RAUS-Video schaut sich Host Walerija mal ein paar Geschichten von viralen TikTok-Songs genauer an. Was ist fake? Was nicht? Was passiert nach dem Hype? Und wie berechenbar ist das Ganze eigentlich? Dafür spricht sie mit Sängerin Emmy Meli über ihren viralen TikTok-Song „I am Woman“, ihre Erfahrung mit der Plattform und wie es ihr nach dem Hype geht.

Schon gesehen? Brust Raus: Warum Hustle Culture so toxisch ist