Wie ist es, nach einer Vergewaltigung Sex zu haben?

Triggerwarnung: Sexuelle Gewalt.



Francy und Louisa wurden vergewaltigt. Und während viele eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie sich jemand, der sexuelle Gewalt erfahren hat, zu verhalten, zu zeigen oder zu fühlen hat, beweisen die beiden, dass es auch ganz anders gehen kann.

Hinweis: Im folgenden Artikel und im dazugehörigen Video geht es um sexuelle Gewalt.

Die beiden haben völlig unterschiedliche, zum Teil traumatische Erfahrungen gemacht. Aber eins haben sie heute gemeinsam: Sie sprechen offen darüber und sagen, dass ihnen Sex wieder Spaß macht.

BRUST RAUS-Host Aurora spricht in diesem Video mit ihnen und wollte herausfinden, wie sie das geschafft haben, wie sie jeweils mit ihrem Trauma umgegangen sind, was sie gerne früher im Aufklärungsunterricht gelernt hätten und natürlich auch, was ihre BRUST RAUS-Momente sind.

Danke an Francy & Louisa, dass ihr eure Geschichten bei uns erzählen wolltet!

Übersicht über Hilfsangebote Es gibt unter anderem diese Stellen, an die du dich wenden kannst: Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 116 016 Telefonseelsorge: 0800-1110111 Weißer Ring: 116 006 Eine Liste verschiedener Hilfsangebote vor Ort in Rheinland-Pfalz findest du hier. Eine Liste verschiedener Hilfsangebote vor Ort in Baden-Württemberg gibt es hier.

