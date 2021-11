Wie SHEIN und TikTok Fashion kaputt machen

SHEIN ist aktuell so erfolgreich wie kaum ein anderes Fashion-Unternehmen - aber wieso?

Vielleicht liegt es an den TikTok-Hauls von Influencer*innen und Menschen, die hunderte und manchmal sogar tausende Euro für SHEIN Klamotten ausgeben. Vielleicht liegt es an den übertrieben günstigen Preisen oder den Unmengen an neuen Outfits, die jeden Tag auf der Seite online gehen. Oder einer Mischung aus all diesen Gründen.

Um herauszufinden, was wirklich hinter SHEIN steckt, quatscht Walerija im neuen BRUST RAUS-Video mit Marisa Becker vom Fairfashionlab. Sie hat sich die Shoppingseite mal etwas genauer angeschaut. Außerdem erklärt sie uns: Wieso funktioniert SHEIN besonders auf TikTok so gut? Was macht das aktuell mit unserem Trend-Kreislauf? Wieso gibt es sogar mittlerweile Mikrotrends? Und wieso ist das Thema gar nicht so einfach, wie man auf den ersten Blick meinen könnte?

Mehr von BRUST RAUS: Ich habe Angst vorm Älterwerden. WIESO!?