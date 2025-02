Am 23. Februar 2025 ist die nächste Bundestagswahl. Wir zeigen dir, wo du dich informieren kannst und wie die Wahl abläuft. 👇

Wählst du im Wahllokal oder per Briefwahl? Welche Partei hat ähnliche Ansichten wie du und wo kannst du dich am besten informieren? Wir beantworten deine Fragen zur Bundestagswahl 2025:

Wenn du mindestens 18 Jahre alt und wahlberechtigt bist, bekommst du per Post eine Wahlbenachrichtigung. Darauf steht die Adresse deines Wahllokals. Nur dort kannst du dann am 23. Februar zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr deine Stimme abgeben. Dazu brauchst du deinen Personalausweis oder deinen Reisepass. Die Wahlbenachrichtigung ist kein Muss, aber sie hilft den Wahlhelfer*innen, dich in der Liste des Wahllokals schneller zu finden.

Du hast bis drei Wochen vor der Wahl noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten? Dann kannst du dich bei der zuständigen Stadt, Gemeinde oder dem Landkreis melden. Das passiert oft, wenn du umgezogen bist und dich erst kürzlich umgemeldet hast.

Allgemeiner Infopost zur Bundestagswahl 2025

Am einfachsten ist es, wenn du den QR-Code auf deiner Wahlbenachrichtigung mit deinem Handy einscannst und das angezeigte Formular ausfüllst. Die Angaben zu deinem Wahlbezirk und deiner Wählernummer findest du auf deiner Wahlbenachrichtigung. Nachdem du das Formular abgeschickt hast, werden dir die Unterlagen per Post zugeschickt. Du kannst die Briefwahl auch über das Formular auf der Rückseite deiner Wahlbenachrichtigung beantragen oder direkt persönlich im zuständigen Wahlbüro.

Eine Frist für den Antrag gibt es nicht, ABER es muss genug Zeit sein, damit die Unterlagen bei dir ankommen und du sie noch rechtzeitig zurückschicken kannst. Der Bund empfiehlt, dass du den fertigen Umschlag bis spätestens 20. Februar abschickst.

Sind deine Unterklagen angekommen, müsste das drin sein: Anleitung für die Briefwahl

Stimmzettel

Wahlschein

Weißer Briefumschlag ohne Adresse

Roter Briefumschlag mit der Adresse der Wahlbehörde

Hast du deine zwei Stimmen gesetzt, faltest du den Stimmzettel so zusammen, dass man deine Stimmen nicht lesen kann und steckst ihn in den weißen Briefumschlag ohne Adresse.

Dieser Umschlag kommt dann zusammen mit deinem Wahlschein und deiner Unterschrift (als Nachweis, dass du selbst gewählt hast) in den roten Briefumschlag. Da die Adresse schon auf dem Umschlag steht, musst du ihn nur noch bei der Post einwerfen oder direkt im Wahlbüro abgeben.

Generell gilt: Alles was bis zum 23. Februar um 18 Uhr ankommt, wird gezählt. Wenn es doch mal knapp wird oder du Lust hast, im Wahllokal zu wählen - das geht auch, wenn du schon Briefwahl beantragt hast.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von news_wg

Mit der Erststimme kannst du einen Kandidaten/eine Kandidatin aus deinem Wahlkreis in den Bundestag wählen. Aber das passiert nur, wenn die jeweilige Partei überhaupt in den Bundestag einzieht. Das entscheidet vor allem die Zweitstimme. Der Anteil der Zweitstimmen entscheidet darüber, ob eine Partei in den Bundestag kommt und wie viele Sitze sie dort hat. Mit fünf Prozent Zweitstimmen ist eine Partei safe im Parlament, ansonsten braucht sie mindestens drei gewonnene Direktmandate über die Erststimme.

Tagesschau: Was bringt strategisches Wählen?

Nein, nicht direkt. Wer unser*e nächste*r Kanzler*in wird, entscheiden die Abgeordneten nach der Wahl. Vorher gibt es in der Regel die Koalitionsverhandlungen. Wenn die erfolgreich waren, steht fest, welche Parteien in der Regierung sind und dann wählt der Bundestag die Bundesregierung inklusive Minister*innen und Kanzler*in.

Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Alice Weidel (AfD) und Robert Habeck (Die Grünen) wurden von ihren Parteien als Kanzlerkandidat*innen bestimmt. MrWissen2Go stellt alle vor:

Alle Kanzlerkandidaten erklärt | Bundestagswahl 2025

Die Entscheidung können wir dir nicht abnehmen. Aber wir können dir zeigen, wo du dich überall über die Parteien, ihre Wahlprogramme, ihre Kandidat*innen, ihre Pläne usw. informieren kannst. Am bekanntesten ist wohl der Wahl-O-Mat, aber es gibt auch KI-Tools oder Wahlprogramme in einfacher Sprache.

Kreuzverhör - die Politiker*innen der wichtigsten Parteien im Interview

DASDING ist Teil des SWR und damit auch Teil der ARD. Auch wir haben diverse Angebote, mit denen wir dich informieren wollen:

Reporter Philipp aus Berlin 24.1.2025 Welchen Einfluss haben Nichtwähler*innen? Dauer 0:23 min Welchen Einfluss haben Nichtwähler*innen?

Am 6. Februar kommt der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl 2025 raus. Er ist wahrscheinlich das bekannteste Tool, das deine Ansichten mit den Plänen und Wahlprogrammen der Parteien matcht. Inzwischen gibt es viele dieser Tools, ein paar stellen wir dir hier vor.

DeinWal Hier spielst du Bundestag und kannst schauen, wie du bei der Abstimmung des letzten Bundestags entschieden hättest. Das Tool vergleicht das dann mit den echten Abstimmungsergebnissen und zeigt dir, welche Partei am ehesten so denkt wie du. KI-Chatbots Von den Bots bekommst du keine Liste von bestimmten Themen, sondern du stellst die Fragen, die dich interessieren. Die Chatbots geben dir dann aus den Wahlprogrammen die passenden Antworten dazu. Wahl.chat ist jetzt schon online, Wahlweise kannst du ab dem 9. Februar nutzen. Wie immer bei KI: Die Antworten sind im Zweifel nicht von einem Menschen geprüft, hab das am besten immer im Hinterkopf. Real-O-Mat Anders als bei den meisten anderen Tools, vergleicht der Real-O-Mat deine Antworten nicht direkt mit Antworten der Parteien, sondern mit Ergebnissen von Abstimmungen im Bundestag. Damit wollen die Macher nicht auf die Versprechen der Parteien werten, sondern ihre wirklichen Abstimmungen. Es gibt aber auch Kritik an dem Tool, weil es nicht bei allen Parteien zu allen Themen gleich viele wertbare Positionierungen gibt. WahlSwiper Tinder trifft Wahl-O-Mat - du swipest deine Themen einfach nach links oder nach rechts und schaust, mit welcher Partei es ein Match gibt. Den WahlSwiper gibt es auch als App für iOS und Android.

Was die Parteien für den nächsten Bundestag planen, schreiben sie in ihr Wahlprogramm. Laut einer Studie der Uni Hohenheim sind diese aber für die Bundestagswahl 2025 ziemlich unverständlich . Damit du dich nicht mit Lexikon durch die Programme kämpfen musst, gibt es Angebote, die das für dich gemacht haben. MrWissen2Go erklärt auf seinem Kanal die Wahlprogramme. DIE DA OBEN! und die News-WG checken, was die Wahlprogramme zu bestimmten Themen sagen. Ausführlich zum Nachlesen für uns junge Menschen gibt es die Wahlprogramme auf mitmischen.de , das junge Portal des Bundestages.

Das könnte nach den aktuellsten Umfragen spannend werden. Von fünf bis acht Parteien ist quasi alles möglich. Entscheidend ist, ob eine Partei bei den Zweitstimmen fünf Prozent erreicht. Dann zieht sie safe in den Bundestag ein. Alternativ reichen auch drei gewonnen Direktmandate über die Erststimme (Erklärt: Was ist die Erststimme?).

CDU, SPD, AfD und die Grünen sind in den aktuellen Umfragen deutlich über der Hürde und werden damit voraussichtlich in den Bundestag einziehen. Die CSU hat bei den letzten Bundestagswahlen immer diverse Direktmandate in Bayern geholt und wird es voraussichtlich auch dieses Mal wieder ins Parlament schaffen. Bei der FDP, der Linken und dem BSW ist es noch unsicher - alle liegen in den Umfragen mal knapp über, mal knapp unter den fünf Prozent.