Gemeinsam mit 1LIVE, MDR SPUTNIK und Fritz vom rbb halten wir euch am Sonntag up to date und senden nach der Wahl direkt aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.

Wir checken die Hochrechnungen, talken über die Wahlthemen und halten euch auf dem Laufenden, was gerade rund um die Wahlergebnisse ab geht. Moderiert wird das Ganze von Freddi Schürheck von 1LIVE und Rebekka Bednorz von MDR SPUTNIK. Die Bundestagswahl, live aus Berlin! - ist eine Gemeinschaftsproduktion der jungen Programme der ARD. Seid live mit dabei Wann? Von 18:00 - 22:00 Uhr Alles rund um die Bundestagswahl 2025 Die wichtigsten Infos, die du vor und nach der Bundestagswahl brauchst, findest du hier: Wir beantworten all eure Fragen zur Wahl