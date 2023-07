Darstellerin* für Hörspiel- und TikTok-Serie gesucht

Das große Finale in Sandys Sprechstunde steht an! Moderator Sandy war für euch auf dem Openair Frauenfeld und hat dutzende Interviews geführt. Die besten Ausschnitte einiger Gespräche gibt es in dieser Folge. Latto freut sich auf Käse und Schokolade, Miksu und Macloud verraten, mit welchem Sänger sie als nächstes arbeiten (darauf kommt ihr nie!) und Ski Aggu gibt Tipps, wie man auch bei 35 Grad im Schatten nicht unter der Skibrille schwitzt. Außerdem mit dabei: Loredana, Domiziana, Paula Hartmann, ArrDee, Megaloh und B Young. Noch viel mehr Interviews vom Openair Frauenfeld gibt’s ab sofort donnerstags von 22 bis 24 Uhr bei DASDING vom SWR – in der Sprechstunde im Radio.

Hier geht's zu Sandys Sprechstunde-Playlist:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333