Alarmstufe in Baden-Württemberg! Du kannst entspannt sein, wenn...

Der Landeschef Baden-Württembergs macht es offiziell: In BW gilt ab heute die Alarmstufe - mit neuen Regeln.

Für Ungeimpfte wird es ungemütlich in Baden-Württemberg. Mit der Corona-Alarmstufe, die die Landesregierung von Baden-Württemberg jetzt offiziell ausgerufen hat, werden Nicht-Geimpfte fast komplett aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen.

Diese strengeren Regeln gelten für Ungeimpfte

In den Schulen gilt in der Alarmstufe wieder die Maskenpflicht am Platz. Wer nicht geimpft oder genesen, ist darf außerdem nicht mehr in Restaurants, Bars, Clubs, ins Gym oder zu vielen öffentlichen Veranstaltungen. Und das ist noch nicht alles:

"Das bedeutet, im privaten Bereich gibt es für Ungeimpfte Kontaktbeschränkungen und in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt dann die sogenannte 2G-Regel.

Wichtig: Wer noch nicht 18 Jahre alt ist, ist von den 2G-Beschränkungen ausgenommen. Ungeimpfte Schüler können zum Beispiel einfach ihren Schülerausweis vorzeigen und kommen dann dort rein, wo 2G gilt.