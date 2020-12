Wegen der hohen Infektionszahlen gilt ab diesem Samstag eine Ausgangsbeschränkung, bestätigte Ministerpräsident Kretschmann heute bei einer Pressekonferenz. Was das für dich bedeutet, checkst du hier.

In Baden-Württemberg lebt inzwischen fast jeder vierte Mensch in einem Corona-Hotspot mit ausufernden Infektionszahlen, also in einer Region mit mehr als 200 Neuinfizierten je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Deshalb gelten in mehreren Stadt- und Landkreisen bereits schärfere Maßnahmen. Nun sollen ab morgen, Samstag (12.12.) in ganz Baden-Württemberg scharfe Ausgangsbeschränkungen gelten.

Welche Ausgangsbeschränkungen gelten ab dem 12.12.?

Tagsüber

Von 5 Uhr morgens bis 20 Uhr abends gelten strengere Ausgangsbeschränkungen:

Besuch von Einzelhandelsbetrieben

Ansammlungen und private Veranstaltungen mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder maximal 5 Personen aus bis zu zwei Haushalten sowie Verwandten in gerader Linie und Partner. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre sind hiervon ausgenommen.

Veranstaltungen nach § 10 Absatz 4 Corona-Verordnung. Diese regelt zum Beispiel die Teilnahme an Gerichtsterminen oder Sitzungen kommunaler Gremien.

Besuch von Versammlungen nach Art. 8 Grundgesetz (Demonstrationsfreiheit)

Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

Sport und Bewegung an der frischen Luft ist ausschließlich alleine, mit einer weiteren nicht im selben Haushalt lebenden Person oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts erlaubt.

Abends/nachts

Von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens darfst du die eigene Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen.

Triftige Gründe:

Besuch von privaten Veranstaltungen an Weihnachten in der Zeit vom 23.12. bis 27.12. Ansonsten nicht erlaubt.

Ausübung beruflicher Tätigkeiten

Inanspruchnahme medizinischer, auch veterinärmedizinischer Leistungen

Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

Begleitung Sterbender und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen

Handlungen zur Versorgung von Tieren

Besuch von Schulen, Kindertagesstätten und Veranstaltungen des Studienbetriebs

Kein Alkoholausschank an öffentlichen Plätzen

In Baden-Württemberg sind der Verkauf und Ausschank von Alkohol an Orten mit erhöhtem Publikumsverkehr untersagt. Die neuen Maßnahmen sollen zunächst für vier Wochen gelten.

Das Signal soll sein: Leute, bleibt Zuhause, es sei denn, ihr müsst etwas erledigen, das wichtig ist. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident BW

Weitere Maßnahmen wie zum Beispiel die Schließung von Friseursalons sollen bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag, 13.12. entschieden werden.

Lockdown in Baden-Württemberg nach Weihnachten?

Kretschmann betonte bei der Pressekonferenz, die Bürger*innen sollten sich auf den Lockdown nach Weihnachten einstellen. Auch wenn es am Sonntag in dieser Hinsicht keine Einigung geben sollte, würde Baden-Württemberg dies auf eigene Faust durchsetzen, erklärte er.