Auf Tiktok und Instagram gibt es gerade viele Videos, in denen angeblich Würmer auf Masken oder Test-Stäbchen rumkrabbeln. Das ist aber ein Fake. Warum, checkst du hier.

In den Videos packen Leute medizinische Masken oder Corona-Teststäbchen aus und zoomen dann ganz nah dran. Was man sehen soll: Dunkle Fäden, die sich angeblich von alleine bewegen.

Keine Parasiten - sondern nur Stofffasern

Schnell hat sich eine Theorie entwickelt. Es wird behauptet, dass es sich bei den schwarzen Fäden um Parasiten handeln soll - genauer gesagt um sogenannte „Morgellonen“ oder "Morgellons". Die sollen sich dann angeblich unter der Haut festsetzen und Krankheiten auslösen.

Doch: DAS IST ALLES FAKE!

Mehrere Fachleute haben sich schon dazu geäußert. Sie alle sagen: Die schwarzen Fäden sind definitiv keine Parasiten. Es handelt sich nicht um Lebewesen, sondern nur um Stofffasern - und von denen geht nachweislich keine Gesundheitsgefahr aus.

Wie kommen die "Würmer" auf die Masken?

Vermutlich sind die Stofffasern einfach ein Überbleibsel aus der Produktion. Sie bleiben in den Maschinen hängen und heften sich dann an die Masken oder Test-Stäbchen.

Warum bewegen sich die Stofffäden?

Auch dafür haben die Fachleute eine Erklärung: Die Fäden bewegen sich durch einen Luftzug - zum Beispiel wenn sie angepustet werden.

Eine weitere Möglichkeit ist die elektrostatische Aufladung, die entsteht wenn die Masken oder Test-Stäbchen in den Fabriken gestanzt, aufgerollt und verpackt werden. Das ist der gleiche Effekt wie wenn man mit einem Luftballon an den Haaren reibt und dann an die Decke hängt. Der Luftballon bewegt sich da auch ein bisschen hin und her, weil sich die elektrischen Ladungen verteilen und ausgleichen.

In den USA gab es solche Videos übrigens bereits im Januar. Bei uns tauchten sie erst Ende März auf. Mittlerweile gibt es aber auch viele Videos, die auf den Fake aufmerksam machen und aufklären: