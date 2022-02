2G, Impfung, Inzidenzen - Antworten auf deine Fragen rund um Corona

Wieso sind die Corona-Inzidenzzahlen gerade so hoch trotz vieler Geimpfter? Wie voll sind die Intensivstationen? Was bringen Impfungen, wenn ich mich dann trotzdem infizieren kann? Was bringt die 2G-Regel? Dr. Gregor Paul aus dem Klinikum Stuttgart beantwortet deine Fragen zu Corona!

Es ist wieder überall das meistdiskutierte Thema: Corona. Bayern hat den Katastrophenfall ausgerufen, Angela Merkel ist besorgt und die Inzidenzen steigen, sind so hoch wie noch nie zuvor in der Pandemie. Oft wird man mit der 2G-Regel konfroniert, die 3G-Regel gilt nur bis zu bestimmten Stufen. Es ist kompliziert.

Hier findest du eine Übersicht über die aktuellen Regeln in RLP und BW

Es gibt viele Fragen zur aktuellen Corona-Lage, zu den Impfstoffen, den Tests und dem Sinn der aktuellen Regelungen. Dr. Gregor Paul, Infektiologe am Klinikum Stuttgart, hat ein paar davon für uns beantwortet. Wenn du auf die einzelnen Kategorien klickst, kommst du direkt zum betreffenden Abschnitt:

1. Die aktuelle Corona-Lage

2. Die Corona-Impfung

3. Die 2G-Regel und Corona-Tests

4. Schule und Corona

5. Die 'Ich stelle doch nur Fragen'-Fragen

Wer ist Dr. Gregor Paul - und woher kommen die Fragen hier im Artikel? Dr. Gregor Paul ist Infektiologe am Klinikum Stuttgart. Eigentlich ist er Internist, also für die inneren Organe zuständig. Er hat eine Spezialausbildung in Infektiologie, er kümmert sich also um Viren, Bakterien und Parasiten. Im Vergleich: Virolog*innen stehen meistens im Labor und schauen sich die Befunde an. Am Stuttgarter Klinikum betreut er oberärztlich zu 95% seiner Zeit Corona-Patient*innen auf der "Normal-Station", also Corona-Patient*innen, die noch nicht beatmet werden müssen. Sie sieht er tagtäglich und versorgt sie. Die Fragen, die hier beantwortet werden, wurden von DASDING-Hörer*innen gestellt. Das Q&A lief ursprünglich in der Nachmittagssendung vom 12. November.

"Wie können die hohen Inzidenzzahlen sein, wenn wir doch 50 Mio. Geimpfte in Deutschland haben?"

Dr. Gregor Paul: Zwei Dinge muss man hier bedenken: Erstens haben wir es mit einem anderen Virus zu tun. Wir hatten ja letztes Jahr kein Delta-Virus. Das Delta-Virus ist wesentlich ansteckender und das führt zu vermehrten Impfdurchbrüchen. Es ist also viel ansteckender geworden und kann auch Geimpfte teilweise infizieren. Und zweitens: Wir haben keinen Lockdown. Das Leben für einen Geimpften fühlt sich halbwegs normal an, man schränkt sich nicht allzu viel ein. Und im Vergleich dazu waren die Straßen vor einem Jahr ja leer. Keiner hat sich getroffen, keine Kontakte. Und wenn es keine Kontakte gibt, kommt es auch nicht zu Infektionen.

Hier findest du Zahlen und Daten zur aktuellen Lage in BW und RLP

"Kann es zu noch mehr Mutationen des Virus kommen?"

Dr. Gregor Paul: Das wissen wir nicht, ob die Mutation noch weitergehen kann. Es gibt schon eine weitere Delta-Variante, wo man schon weiß, dass sie wahrscheinlich noch mal 10% ansteckender ist. Da müssen wir gucken, ob die noch auf uns zukommt. Und, was man sich noch denken kann, sind Varianten, wo die Impfung vielleicht nicht mehr ganz so gut greift, also dass man nachsteuern muss mit der Impfung. Also denkbar ist tatsächlich leider vieles.

"Es gibt ja Impfdurchbrüche, also Fälle, bei denen sich Menschen, die geimpft sind, mit Covid-19 infizieren. Ist mit diesen Impfdurchbrüchen nicht eigentlich DER Gamechanger weg, wie er vor einem Jahr angepriesen wurde - also der Gedanke, dass, wenn die Impfung da ist, alles cool ist?"

Dr. Gregor Paul: Man muss da was unterscheiden. Ein Impfdurchbruch ist es ja schon, wenn man geimpft ist und einen postiven Abstrich hat. Aber was wir deutlich sehen, ist, dass Leute, die geimpft sind, nicht mehr einen so schweren Verlauf haben. Es ist bei uns so, dass der Hauptteil auf der Intensivstation ungeimpft ist - ich würde mal sagen 3/4 minimum. Auf der "Normal-Station" sehen wir deutlich mehr Impfdurchbrüche, aber vor allem bei den Älteren, bei Transplantierten, Dialyse-Patienten etc. Also die Impfung wirkt und schützt ganz gut gegen einen schweren Verlauf.

"Wie voll sind die Intensivstationen?"

Dr. Gregor Paul: Die sind leider tatsächlich sehr voll. Und das Personal ist ermüdet, das muss man leider wirklich sagen. Die Fallzahlen steigen und es ist ja nicht so, dass wir immer schon 1000 Intensivbetten vorbehalten haben. Ein gut gefülltes Klinikum füllt seine Betten aus, man hält nur so viel vor, wie man halten muss. Und was noch hinzukommt: Wir haben keinen Lockdown mehr. Dadurch kommen auch Patienten mit ganz alltäglichen Sachen: Verkehrsunfälle, andere Unfälle, Schlaganfälle... Das kommt ja noch hinzu. Das heißt, es ist tatsächlich schon ganz schön voll bei uns.

"Was bedeutet eine 'volle' Intensivstation?"

Dr. Gregor Paul: Ich telefoniere jeden Tag mit den Kollegen von der Intensivstation. Wenn bei uns auf der "Normal-Station" der Zustand eines Covid-Patienten schlechter werden würde, dann müssen wir schon planen: Können wir den nehmen oder nicht? Können wir anderen Kliniken helfen, dass wir jemanden übernehmen? Im Moment ist es zum Glück schon noch so, dass wir jedem Notfall gerecht werden können - jeder Verkehrsunfall, jeder Schlaganfall, jeder Herzinfarkt wird behandelt - aber es ist deutlich angespannter.

"Wie ist die Impfquote in Deutschland?"

Dr. Gregor Paul: In Stuttgart sind wir aktuell bei ungefähr 2/3 vollständig Geimpften. Es könnte deutlich besser sein. Wenn wir uns mal andere Länder anschauen, z.B. Spanien oder Portugal, da sind wir bei über 90% bei den Älteren, die haben nicht mehr so hohe Fallzahlen wie wir.

Klinikpersonal im Kampf gegen schwere Corona-Verläufe | SWR Doku

"Wieso soll ich mich impfen lassen, wenn ich trotzdem noch das Coronavirus bekommen und andere anstecken kann?"

Dr. Gregor Paul: Das ist relativ einfach und kurz zu beantworten: Man soll sich impfen lassen, weil man nach der Impfung mit höchster Wahrscheinlichkeit keinen schweren Verlauf mehr durchmacht. Wir sehen leider auch junge Menschen bei uns im Krankenhaus, das ließe sich dadurch deutlich vermeiden. Und was noch viel wichtiger ist: Ich kann meine Liebsten schützen. Wenn ich meine Oma besuchen gehe, dann ist die Wahrcheinlichkeit, sie anzustecken geringer, wenn ich geimpft bin. Sie ist trotzdem gut geschützt, aber bei ihr ist das Risiko höher, dass sie einen Impfdurchbruch und dann vielleicht einen schweren Verlauf hat.

"170.000 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen der Corona-Impfung gab es seit Januar 2021. Was bedeuten diese 'Verdachtsfälle'?"

Dr. Gregor Paul: Wir im Krankenhaus melden alles, bei dem wir nicht ausschließen können, ob es mit der Impfung zusammenhängt. Wir wollen, dass die Impfstoffe sicher sind und dass sie weiterhin überprüft werden. Und wenn wir das Gefühl haben, es könnte sein, dass eine Nebenwirkung mit der Impfung zu tun hat, dann melden wir das erstmal. Das heißt aber noch nicht, dass es ein Beweis dafür ist, dass es damit zusammenhängt.

"Man weiß: Bei 21.000 schwerwiegenden Nebenwirkungen seit Januar 2021 gibt es einen Zusammenhang mit der Corona-Impfung. Was sind solche 'schwerwiegenden Nebenwirkungen'?"

Dr. Gregor Paul: Das ist alles, was über die normale Impfreaktion hinausgeht. Eine normale Impfreaktion ist etwas Fieber, Unwohlsein, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen. Das erwarten wir auch. Das Immunsystem wird angekurbelt. Alles, was darüber hinausgeht, ist eine "schwerwiegende Nebenwirkung". Vielleicht habt ihr schon mal gehört von den Begriffen Herzmuskelentzündung, Herzbeutelentzündung oder auch diese seltenen Thrombosen, wie sie nach Astra und Johnson & Johnson aufgetreten sind. Das sind so Beispiele für schwere Nebenwirkungen.

"Wie außergewöhnlich sind diese 21.000 schwerwiegenden Nebenwirkungen durch die Corona-Impfung im Vergleich?"

Dr. Gregor Paul: Wenn wir etwas spritzen, ein Medikament verabreichen, dann müssen wir auch mit Nebenwirkungen rechnen. Die sind selten, aber das ist so. Wenn einem jemand verspricht, dass ein Medikament gar keine Nebenwirkungen hat, dann würde ich mal stark daran zweifeln, um es diplomatisch zu sagen. Also Nebenwirkungen erwarten wir, aber das ist kein Vergleich zu Infektionen. Es sind z.B. viele junge Menschen, die da lange leiden. Es gibt ja auch Long-Covid, also dass man Wochen oder Monate nach der Infektion noch Symptome hat, also dass man z.B. schlecht Luft bekommt, haben wir auch schon oft gesehen. Also das ist überhaupt kein Vergleich zur Impfung. Aber klar, Nebenwirkungen gibt es, das darf man auch nicht verharmlosen oder vom Tisch kehren.

"Wie ist das im Vergleich zu anderen Impfungen? Die Grippe-Impfung wird zum Beispiel ja schon seit Jahrzehnten verabreicht - wie ist das da mit schweren Nebenwirkungen?"

Dr. Gregor Paul: Auch da gibt es solche schweren Nebenwirkungen. Die sind vielleicht ein bisschen seltener, aber man muss auch dazu sagen, dass der Covid-Impfstoff wesentlich effektiver ist als der Grippe-Impfstoff. Grippe-Impfungen - es hängt auch davon ab, wie gut wir das in der Saison vorhersagen - aber die haben so 40-50% Schutz. Bei Covid-Impfungen haben wir teilweise über 90% Schutz vor einem schweren Verlauf. Das heißt, die Covid-Impfung ist deutlich effektiver, aber macht auch ein bisschen mehr Nebenwirkungen, das muss man schon sagen, also mehr Fieber, mehr Gliederschmerzen, mehr Muskelschmerzen...

maiLab: "7 kritische Fragen zur Impfung"

"Wie sieht denn so das Verhältnis aus zwischen dem Risiko, dass ich eine schwere Nebenwirkung hab durch den Corona-Impfstoff, gegenüber einer gefährlichen Corona-Erkrankung, wenn ich nicht geimpft bin?"

Dr. Gregor Paul: Kein Vergleich. Die Folgen einer Infektion sind viel, viel größer. Nehmen wir mal das Beispiel Herzmuskelentzündung: Die Wahrscheinlichkeit ist 10 bis 20 Mal höher nach einer Covid-Infektion eine Herzmuskelentzündung zu bekommen als nach dem Impfstoff. Die Zahlen sind ja momentan so hoch, man muss damit rechnen, dass jeder, der nicht geimpft ist, sich im Verlauf der nächsten Monate bis Jahre infizieren wird. Allein nur an dem Beispiel ist schon zu sehen, dass Infektion vs. Impfstoff überhaupt kein Vergleich ist. Der Impfstoff ist wesentlich sicherer.

"Wann ist der Punkt, an dem man sagt: Jetzt sind die Nebenwirkungen too much, wir impfen nicht mehr?"

Dr. Gregor Paul: Das wäre nur der Fall, wenn das Risiko der Impfung größer wäre als das Risiko der Infektion, aber wir haben so hohe Infektionszahlen, da ist es gar keine Frage, dass der Vorteil der Impfung deutlich überwiegt gegenüber der Infektion.

"Der Astra-Impfstoff wurde irgendwann nicht mehr an Jüngere verimpft, Moderna wird jetzt von der Ständigen Impfkommission (Stiko) auch nicht mehr für unter 30-Jährige empfohlen. Sind diese Impfstoffe also doch nicht so sicher?"

Dr. Gregor Paul: Die sind sicher. Nebenwirkungen gibt es, das haben wir schon gesagt, die sind aber selten und jetzt sind wir draufgekommen, dass es beim Moderna-Impfstoff im Vergleich zu BioNTech-Pfizer ein bisschen mehr Herzmuskelentzündungen gibt. Ich bin ganz froh darum, dass das kontinuierlich überwacht wird und wir dadurch jetzt wissen: Unter 30 besser kein Moderna, sondern BioNTech.

Darum lassen sich einige junge Menschen nicht gegen Corona impfen | Y-Kollektiv

"Wann sollte ich mir die Booster-Impfung/Drittimpfung holen?"

Dr. Gregor Paul: Das wissen wir noch nicht. Ich glaube, die Booster-Impfung wird irgendwann für alle kommen. Jetzt aktuell würde ich eher sagen, man sollte seine Oma und seinen Opa erinnern, dass sie sich die Booster-Impfung holen. Die Stiko sagt, ab 70 soll aktuell geboostert werden - oder unter 70, wenn man Vorerkrankungen hat, also Risiko-Faktoren für einen schweren Verlauf. Und alle sollten sich boostern, wenn sie im Krankenhaus oder in der Altenpflege arbeiten. Ich kann dir noch nicht sagen, wann du dich als junger Mensch boostern wirst, aber das wird kommen.

FAQ zur Booster-Impfung

"Impfdurchbrüche sind ja gerade immer wieder Thema. Wie überraschend sind die?"

Dr. Gregor Paul: Ganz überraschend ist das nicht. Wir haben es uns schon gedacht. Was aber ein bisschen überraschend ist, ist, dass es doch so schnell kam mit den Impfdurchbrüchen. Wir haben gedacht, wir haben einen längeren Schutz, aber man sieht schon so nach dem vierten, fünften, sechsten Monat nach der Impfung, dass die Impfdurchbrüche anfangen. Aber erfreulicherweise hat man dann keinen schweren Verlauf.

"Wie sinnvoll ist das 2G-System aus der Infektiologenperspektive? Geimpfte Leute können sowohl erkranken, als auch anstecken – müssten wir dann nicht alle testen?"

Dr. Gregor Paul: Klar, das ist auch eine politische Entscheidung, muss man sagen. Aus infektiologischer Sicht: Wenn wir jede Infektion verhindern wollten, dann müsste sich jeder testen, das stimmt. Aber: Wenn wir 2G haben, z.B. bei einem Konzert, wo nur Geimpfte oder Genesene sind, und es kommt zu einem Ausbruch, dann müssen wir nicht erwarten, dass viele einen schweren Verlauf durchmachen. Wenn da noch Ungeimpfte dabei wären, müssten wir das schon erwarten. Also die 2G-Regelung macht schon auch Sinn.

"Wie groß ist die Gefahr, dass ich als geimpfte Person einen ungeimpften Menschen anstecke? Und andersrum?"

Dr. Gregor Paul: Das ist durchaus möglich, muss man tatsächlich sagen. Es kam vor ein paar Wochen eine Studie aus England raus. Die haben sich in einem Haushalt angeschaut, wie viele ein Geimpfter oder Ungeimpfter ansteckt. Und es ist ungefähr gleich. Aber man scheidet als Geimpfter das Virus drei Tage kürzer aus, das heißt man hat einen kürzeren Verlauf.

"Warum haben wir PCR-Tests? Reicht der Schnelltest nicht aus?"

Dr. Gregor Paul: Der Schnelltest ist wesentlich ungenauer. Da verpasst man schon einige, die trotzdem infektiös sind. Und vor allem in der jetzigen Phase mit den hohen Inzidenzen ist es schon sicherer, einen PCR-Test durchführen zu lassen.

"Warum gibt es einen Genesenenschein nur für PCR-positiv-Gestestete und nicht für Leute mit einem positiven Antikörpertest?"

Dr. Gregor Paul: Man muss bedenken: Genesen gilt man nur für sechs Monate nach der Infektion. Bei einem PCR-Test weiß ich, wann die Infektion war. Bei einem positiven Antikörpertest kann man nicht sagen, ob die Infektion vor anderthalb Jahren oder vor drei Wochen war.

"Warum brauchen Schüler*innen eine Maske, wenn sie doch so oft getestet werden?"

Dr. Gregor Paul: Das ist ein kleiner Baustein, den wir haben. Die Schnelltests können Hochinfektiöse ganz gut erkennen, aber man verpasst dann doch einige. Man muss sagen, sicherlich die Hälfte der Infektiösen verpasst man damit und deswegen braucht man schon noch die Maske zur aktuellen Zeit.

"Wie hoch ist das Risiko für unter 18-Jährige, gefährlich an Corona zu erkranken?"

Dr. Gregor Paul: Das Risiko ist gering. Wenn man gesund ist und sportlich, ist das Risiko gering, schwer zu erkranken. Aber für Leute, die vielleicht Erkrankungen haben, z.B. Asthma, Immunschwäche oder so, ist das Risiko deutlich höher. Die Impfung schützt aber nicht nur einen selbst, sondern auch die Liebsten. Wenn ich zum Beispiel meine Oma besuche, schütze ich sie mit meiner Impfung indirekt auch. Das Risiko der Impfung ist für junge Menschen wirklich gering: Bei den mRNA-Impfstoffen liegt die Wahrscheinlichkeit einer Herzmuskelentzündung bei 1:170.000.

"Was für Erfahrungswerte gibt es mit Long-Covid bei jungen Menschen?"

Dr. Gregor Paul: Haben wir durchaus gesehen. Fußballspieler, die nicht mehr Fußball spielen konnten. Turner, die nicht mehr turnen konnten. 40-Jährige Frauen, die teilweise nicht mehr zwei Stockwerke Treppen laufen konnten...

Das ist über Long Covid bekannt

"Wie stehst du zur Aussage 'Impfen ist ein solidarischer Akt'? Man kann sich ja auch aktiv dagegen entscheiden."

Dr. Gregor Paul: Das kann man. Da sollte man nur eben nicht nur an sich selbst, sondern auch an seine Liebsten denken, wenn man schon nicht an den Dritten denkt. Also jeder Covid-Patient blockiert ein Bett. Vielleicht kommt deine Oma mit einem Schlaganfall oder Herzinfarkt ins Krankenhaus und dann sieht man im Krankenhaus ermüdete Pfleger wegen den Zahlen...

"Sollte es eine Impfpflicht für bestimmte Bereiche geben?"

Dr. Gregor Paul: Prinzipiell finde ich das eine gute Idee. Vor allem eine Impfpflicht in Altenheimen und Krankenhäusern fände ich ganz gut. Das Problem ist aber: Wir haben nicht genug Personal. Das ist die offene und ehrliche Antwort. Wenn dann noch Personal fehlen würde, weil es sich aktiv gegen die Impfung entscheidet, hätten wir ein vielleicht noch größeres Problem. Aber an sich finde ich das schon einen guten Gedanken.

Braucht Deutschland eine Impfpflicht?

"Wurden die Intensivbetten nur abgebaut, um die Pandemie künstlich hochzupushen?"

Dr. Gregor Paul: Das ist sicherlich nicht so. Wir sind alle ein bisschen müde, wir würden uns freuen, wenn wir mehr Kapazitäten hätten. Aber wir haben leider nicht so viele. Wir haben letztes Jahr geguckt, wo wir überall Patienten versorgen könnten, wenn es ganz schlimm ist. Zum Beispiel auch mal in Aufwachräumen von Operationssälen. Aber eins kann ich sagen: Wir haben in Deutschland auf jeden Fall im letzten Jahr keine Intensivstationen geschlossen, um irgendwas künstlich hochzupushen, ganz sicher nicht.

"Würde es funktionieren, einen Virus im Labor zu züchten, in einer Stadt zwei, drei Leute damit anzustecken und dann zieht das um die ganze Erde?"

Dr. Gregor Paul: Theoretisch ist es möglich. Es ist denkbar, dass man diese Corona-Viren, die es schon gibt, so verändert, dass sie ansteckender sind. Ob das jetzt der Fall war, dazu möchte ich mich nicht äußern, ich glaube eher nicht. Aber theoretisch möglich, ja.

"Sind die mRNA-Impfstoffe eine Gentherapie, ein Experiment an uns?"

Dr. Gregor Paul: Nein, kein Experiment. Wir wollen alle, dass niemand mehr das Virus bekommt. Sie werden gentechnologisch hergestellt, ist ja mRNA, aber man verändert nichts am Erbgut von Menschen. Es geht nicht in den Zellkern, es wird nichts permanent verändert, also es ist keine Gentherapie an sich, sondern dieses Spike-Protein - das Oberflächen-Eiweiß von dem Virus, was da enthalten ist - wird ein paar Tage im Impf-Arm aufgebaut und dann geht das wieder weg, da bleibt nichts permanent.

"Die Menschen sterben an der Impfung."

Dr. Gregor Paul: Es gibt vereinzelte Fälle, da sind Menschen an der Impfung gestorben, das soll man auch nicht vom Tisch kehren. Aber wir retten hundert Tausende Menschenleben durch die Impfung. Also der Benefit ist galaktisch größer als die Nebenwirkungen.