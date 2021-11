DAS sind die Corona-Hotspots!

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen immer mehr, und viele fragen sich, wo sich die meisten Leute infizieren.

Eine Auswertung der Luca-App zeigt nun: Die meisten Warnungen über die App stammen aus Bars und Clubs. Dafür wurden mehr als 181.000 ausgespielte Warnmeldungen analysiert. Fast die Hälfte der Warnungen betrafen Clubs (49,1 Prozent), knapp ein Viertel Bars (23,2 Prozent). Erfasst wurden Warnhinweise per App und Anrufe bei Nutzern der App durch das Gesundheitsamt.

Hier ist das Risiko nicht so hoch:

Im Vergleich wenige Warnmeldungen gingen an Restaurant-Gäste. Sie erhielten 10,9 Prozent aller Warnungen. Knapp neun Prozent der Warnungen gingen an die Besucherinnen und Besucher von Events und Festivals. Fast gar keine Infektionen gibt es im Einzelhandel (1,0 Prozent), in Kinos (1,7 Prozent) sowie beim Sport (0,8 Prozent).