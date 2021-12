Corona-Impfpflicht - Was is' jetzt Phase?

Pflegekräfte-Mangel durch "einrichtungsbezogene Impfpflicht"?

Während der Diskussion über eine "einrichtungsbezogene" Impfpflicht kam immer wieder die Sorge auf, dass diese Pflicht zu Kündigungen unter sowieso schon knappen Pflegekräften führen würde.

In Frankreich gibt es bereits seit September eine Impfpflicht in der Pflege. Dort hat es seither fast keine Abwanderung von Personal gegeben. Frankreichs Gesundheitsminister sagte Mitte Oktober, nur ein sehr kleiner Bruchteil der Beschäftigen im Pflegebereich sei bereit, wegen einer Impfpflicht zu kündigen. Auch Axel Radlach Pries, der Dekan der Charité in Berlin, ist dahingehend wenig besorgt: "Ich glaube, dass am Ende des Tages Personen, die im medizinischen Versorgungssektor arbeiten, doch sehr vernünftig sind und so was auch durchaus akzeptieren würden."