Es dauert wohl nicht mehr lange, bis es einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben wird. Schon jetzt planen und bauen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Impfzentren. Wo und ab wann sie fertig sind, liest du hier.

Corona-Impfstationen in Baden-Württemberg

Bisher war bekannt, dass in Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart, Rot am See, Tübingen und Ulm zentrale Impfzentren entstehen sollen.

Diese neun Impfzentren sollen bis Mitte Dezember startbereit sein. Ab dann kann geimpft werden, wenn bis dahin ein Impfstoff ready ist.

Wann kommt ein Corona-Impfstoff?

Wo sollen in Baden-Württemberg Impfzentren entstehen?

In einem zweiten Schritt soll bis zum 15. Januar in den 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg mindestens ein weiteres Kreisimpfzentrum aufgebaut werden. Außerdem soll es mobile Impfteams geben, die zum Beispiel zu älteren Leuten fahren, die es aus gesundheitlichen Gründen nicht schaffen, in ein Zentrum zu kommen.

Auf lange Sicht sollen die Impfungen aber in deiner Hausarztpraxis stattfinden, so steht das im Impfkonzept des Landes Baden-Württemberg.

Wie sicher sind Corona-Impfstoffe?

Corona-Impfstationen in Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz will Impfzentren in möglichst jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt, das steht so in einem Impfplan. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat gesagt, dass diese Impfzentren bis Mitte Dezember fertig sein sollen. Außerdem soll es ein zentrales System geben. Über dieses System werden dann Impftermine vergeben.

Wie auch in Baden-Württemberg soll es mobile Impfteams geben, die zum Beispiel zu alten Leuten kommen. In Trier soll es beispielsweise bis zu 5000 Impfungen am Tag geben. Das hat der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe diese Woche gesagt, als das Konzept für das Trierer Impfzentrum vorgestellt wurde.

Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg: Wo gibt es Impfzentren in meiner Nähe?

Die Impfzentren werden zwar an vielen Standorten erst noch errichtet, eine Übersicht, wo es eine Impfmöglichkeit in deiner Nähe geben wird, findest du aber schon mal hier:

Alle Impfzentren in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Wer wird zuerst geimpft?

Das Bundesgesundheitsministerium hat einen nationalen Impfplan vorgestellt. Da nicht sofort genügend Impfstoff für alle da sein wird, müsse priorisiert werden.

STUFE 1: Vulnerable (Menschen, die ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben) Bevölkerungsgruppen werden geimpft

STUFE 2: Exponierte (Menschen, die viel Kontakt zu Corona Infizierten haben) und vulnerable Gruppen

STUFE 3: Allgemeinbevölkerung

Das Land Baden-Württemberg ist da auf Instagram ein bisschen konkreter. Erst sollen Risikopatienten dran sein, dann Pfleger*innen und Leute aus der Gesundheitsbranche. Danach Leute, die "im Dienste der Gesellschaft" sind. Das klingt für uns zum Beispiel nach Lehrer*innen und Polizist*innen.

Das Land Rheinland-Pfalz betont bei seiner Impfstrategie nochmal, dass das Impfen an sich freiwillig sei.

SO KÖNNTEN WEIHNACHTEN UND SILVESTER 2020 WÄHREND CORONA IN DEUTSCHLAND AUSSEHEN