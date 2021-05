Die Corona-Zahlen sinken seit vielen Tagen kontinuierlich. Das lange Warten könnte schnell vorbei sein - doch nicht überall und nicht für alles. Hier die Pläne für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wollen die Corona-Regeln lockern. Damit kannst du schon bald wieder einfacher shoppen oder in Cafés und Biergärten gehen - zumindest wenn es in deiner Region wenige Neuinfektionen gibt.

Lockerungen in Baden-Württemberg erstmal nur in wenigen Regionen

In Baden-Württemberg sollen die Regeln am Donnerstag offiziell geändert werden. Der SWR hat schon jetzt Details herausgefunden. Demnach können ab Freitag Geschäfte, die Außenbereiche von Cafés und Restaurants, Bäder, Badeseen, Museen und Hotels wieder öffnen. Kontaktarmer Sport im Freien soll mit bis zu zehn Leuten wieder erlaubt sein.

Doch Achtung: Bedingung ist eine Inzidenz von unter 100 im betreffenden Landkreis - und zwar seit mehr als fünf Tagen. Aktuell haben das nur sieben Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg. Es könnten aber bald mehr werden. Weitere Bedingung: Wer in den Biergarten oder ins Hotel will, muss geimpft sein, nach einer Corona-Infektion wieder gesund sein oder ein negatives Schnelltest-Ergebnis haben.

Das gilt ab Mittwoch in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz kommen die Lockerungen schon ab diesem Mittwoch. Dort kann ebenfalls der Einzelhandel wieder öffnen. Das gab Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) heute bekannt. Bedingung auch hier: Der Inzidenz-Wert muss mindestens fünf Tage lang unter 100 gewesen sein. In Rheinland-Pfalz ist das schon in deutlich mehr Kreisen und Städten der Fall.

Außerdem soll das ab Mittwoch in Rheinland-Pfalz erlaubt sein: Übernachtungen in Ferienwohnungen oder in Wohnwagen mit eigener Toilette, alle Sportarten und Mannschaftssport - aber mit Abstand. Zum 21. Mai und 2. Juni sollen weitere Lockerungen folgen, kündigte Dreyer an.