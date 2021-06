Krass lange hat sich der Winter dieses Jahr angefühlt… Wir saßen zuhause, haben Freunde und Familie selten oder nie getroffen. Und jetzt? Sommer, Sonne, Kaktus: EM-Schauen im Biergarten mit der Crew, in den Park chillen oder mal wieder ins Freibad – wegen sinkender Infektionszahlen und lockereren Corona-Regeln ist das momentan wieder möglich. Große Schritte in Richtung „Normalität“ – das kann aber auch Angst machen.

Überall in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kannst du dich mit immer mehr Menschen treffen - denn die Corona-Zahlen sinken konstant. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt mittlerweile bei unter 20. Hier checkst du nochmal, welche Corona-Regeln gerade bei dir gelten:

Durch die sinkenden Corona-Zahlen und das gute Wetter sind immer mehr Menschen in Freibädern unterwegs, treffen sich in Biergärten und Parks, Freund*innen verabreden sich in Bars und Restaurants.

Dass du jetzt wieder mehr Leute in der Stadt triffst, oder unterwegs mehr Menschen um dich herum hast, kann dir vielleicht auch ein mulmiges Gefühl von Überforderung geben, vielleicht sogar Angst machen. Nicht alle können sich sofort wieder total wohlfühlen unter Menschen - nach so einer langen Zeit mit eingeschränkten sozialen Kontakten. Denn: "Der Mensch ist ein Gewohnheitstier", sagt Alexa Neumann, Psychologin aus Bingen.

Wir gewöhnen uns super schnell an den Zustand, uns zu isolieren und niemanden zu sehen. Wir schrauben die ganzen Reize runter und das kann dann zu einer kleinen Reizüberflutung führen.

Es ist also völlig normal, wenn du dich im Moment ein wenig unwohl fühlst. Manche Menschen können schneller wieder umschalten, andere langsamer.

Alexa meint, die Corona-Pandemie könne einzelne Menschen in ihrem Sozialverhalten nachhaltig verändert haben. Denn manche hätten vielleicht wirklich alles heruntergefahren und dadurch jetzt eine andere Vorstellung davon, wie sie Dinge zukünftig angehen möchten. Aber: "Wer wirklich das Bedürfnis hat, wieder alles so werden zu lassen wie vorher, dem wird das auch gelingen."

Solche sozialen Ängste können aber auch krankhaft sein. Dann spricht man von einer Angststörung, der Sozialen Phobie. Dabei ist man nicht einfach nur schüchtern, sondern hat starke Angst vor sozialer Bewertung und Zurückweisung und meidet deshalb soziale Situationen. Wie viel Angst normal ist, ab wann man von einer Angststörung spricht und wie das therapiert wird, das erklärt Pia vom funk-Kanal psychologeek:

Angst vor der "Normalität": Das Cave-Syndrom

Auch wenn die Impfquote immer weiter ansteigt und die Corona-Zahlen zurückgehen, haben viele Menschen Angst, sich zu infizieren - und bleiben deshalb zuhause, schotten sich ab. Das wird "Cave Syndrom" genannt. Sie haben Angst, wieder in das "normale" Leben vor der Corona-Pandemie zurückzukehren. Bisher wird das vor allem in den USA beobachtet.

Psycholog*innen sind nicht überrascht, dass es vielen Menschen so geht. In einer Studie der American Psychological Association gaben 48% der Befragten an, sie hätten trotz Impfung Angst vor sozialen Kontakten. Bei 46% löste der Gedanke, nach der Corona-Pandemie wieder einen Lebensstil wie davor zu verfolgen, ein "unbehagliches Gefühl" aus.

Die Gewöhnung an Verhaltensmuster und Routinen spielt bei der Entwicklung des Cave-Syndroms eine große Rolle, sagt Alan Teo, Professor für Psychiatrie an der Oregon Health and Science University, gegenüber der Zeitschrift Scientific American. Beispielweise auch die Vorteile des Home Office oder die Möglichkeit, Dinge von zuhause aus zu erledigen, erhöhen das Risiko eine extreme Version des sozialen Rückzugs zu entwickeln. Das ähnelt oberflächlich den Auswirkungen von Agoraphobie, der Angst vor offenen oder überfüllten Orten. Ob diese extreme Form von sozialem Rückzug wirklich während der Corona-Pandemie zugenommen hat, kann Alan Teo nicht sagen.

Timur leidet an Agoraphobie, einer Angststörung, bei der man krass getriggert wird von allen möglich Orten und Situationen aus denen man nicht so leicht wieder rauskommt. Er wendet sich auf Instagram zum Thema Corona-Lockerungen an psychisch Erkrankte und will ermutigen:

Psychische Folgen der Corona-Pandemie

Langfristige psychologische Auswirkungen der Coronakrise wurden schon im letzten Jahr diskutiert. Im Mai 2020 haben Forschende der University of British Columbia eine Studie veröffentlicht, in der sie vorausgesagt haben, dass geschätzt zehn Prozent der Menschen während der Pandemie wegen psychischer Belastungen wie dem Verlust des Arbeitsplatzes, von Freunden und Familie oder finanzielle Notlagen eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder Angststörungen entwickeln würden.

Lena Kuhlmann, Psychotherapeutin, hat im Podcast "FOMO - Was habe ich heute verpasst" gesagt, dass sich während der Corona-Pandemie eine Zunahme von Depressionen und Essstörungen verzeichnen lässt. Ihrer Ansicht nach müsse man das bei der Sozialen Phobie aber noch beobachten, weil sich diese Symptome im Moment ja gerade erst anfangen zu zeigen.

Hilfe bei Angst vor Corona-Lockerungen

Psychotherapeutin Lena rät, darüber zu sprechen: "Du konkretisierst deine Ängste, hinterfragst sie und bekommst vielleicht auch Unterstützung von außen. Und wenn das nicht geht: Die Gedanken aufschreiben und zwischendurch auch immer Gedankenstopps einlegen, bestimmte Zeiten in denen man nicht grübelt."

Wenn du jemanden kennst, dem es im Moment schlecht geht, frag nach, wie du helfen kannst. Es ist total individuell, was Betroffene in den Momenten brauchen.

Wenn es dir selbst nach längerer Zeit nicht besser geht oder sich eine psychische Krankheit entwickelt, solltest du dir unbedingt professionelle Hilfe suchen. Hier sind erste Anlaufstellen:

Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche: 116 111

Hilfetelefon für Frauen: 08000 116 016

Männerhilfetelefon: 0800 1239900

Telefonseelsorge: 116 123 Hilfe per Whatsapp für unter 25-Jährige rund um die Uhr bei krisenchat.de

Online-Beratung bei Lebenskrisen: Youth-Life-Line

