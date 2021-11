Diese Corona-Maßnahmen sind jetzt in BW und RLP geplant

Die Sieben-Tage-Inzidenz war die letzten Tage so hoch wie noch nie. Bund und Länder haben deshalb beraten, wie es die nächsten Wochen weitergehen soll. Hier erfährst du, was für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geplant ist.

Ganz allgemein haben Bund und Länder beschlossen, dass sich die Corona-Regeln nach der Hospitalisierungsrate richten sollen. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele an Corona erkrankte Menschen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen stationär im Krankenhaus behandelt wurden.

Vielleicht hast du auch schon gehört, dass am Freitag ein neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet werden soll.

Was das alles konkret in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bedeutet, liest du weiter unten.

Was bedeutet 3G, 2G und 2G+ eigentlich? 3G steht für „geimpft, genesen, getestet“. Bei dieser Regel muss zum Beispiel in Innenräumen (Gastronomie, Kino und Co.) ein Impfnachweis oder Genesenennachweis oder ein aktuelles negatives Testergebnis vorgezeigt werden. Bei 2G haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Ungeimpfte dürfen in manche Bereiche dann erst mal nicht mehr, auch nicht mit einem negativen Test. Bei 2G+ reicht auch ein Impfnachweis oder Genesenennachweis alleine nicht mehr aus, dann muss man zusätzlich einen aktuellen, negativen Corona-Test vorzeigen. Das soll dann vor allem dort gelten, wo das Infektionsrisiko als besonders hoch eingestuft wird, also zum Beispiel in Discos, Clubs oder Bars.

Corona-Maßnahmen: Das ist in Baden-Württemberg geplant

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hat nach den Beratungen von Bund und Ländern nochmal erklärt, wie wichtig es sei, weiterhin zu impfen.

Deshalb sollten zum Beispiel die mobilen Impfteams aufgestockt werden. Außerdem hätten laut Kretschmann die Länder eine Impfpflicht für Menschen in Pflegeberufen und Mitarbeitende in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen gefordert.

Das würde aber in der aktuellen Lage alleine nicht ausreichen. Deshalb würde schon jetzt in Baden-Württemberg die Alarmstufe gelten. Das heißt, dass in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens schon jetzt die 2G-Regel gilt und es Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gibt - unabhängig vom neuen Infektionsschutzgesetz.

Das seien laut Winfried Kretschmann auch alles keine Empfehlungen, sondern feste Regeln.

Neu ist jetzt aber, dass es bald noch weitere Verschärfungen geben könnte. Dazu würden diese Punkte gehören:

2G+ an Orten, an denen das Infektionsrisiko besonders hoch ist

Teilnehmerobergrenzen für Veranstaltungen

eventuell Ausgangssperren für Ungeimpfte in Hotspot-Regionen

Das alles könnte notwendig werden, weil die Lage sehr ernst sei, erklärte Kretschmann.

Deshalb haben wir alle gemeinsam die Aufgabe und die Pflicht, Gesundheit und Leben zu schützen. Darum geht es jetzt. Jedem die nötige Behandlung zu garantieren. Egal, ob es sich um eine Corona-Infektion, einen Herzinfarkt oder die Folgen eines Autounfalls handelt.

Weitere Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz?

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, Malu Dreyer, hat nach den Beratungen betont, dass Bund und Länder an einem Strang ziehen würden.

Heißt für Rheinland-Pfalz: Tritt das neue Infektionsschutzgesetz am Mittwoch in Kraft, werden die neuen Regeln hier in der Region direkt umgesetzt. Die Hospitalisierungsrate liegt laut Dreyer nämlich flächendeckend im ganzen Land über 3 - nach dem neuen Gesetz würde dann in bestimmten Bereichen wie der Gastronomie die 2G-Regel gelten, die hier im Artikel weiter oben beschrieben ist.

Als zusätzliche Maßnahme würden die Impfzentren hochgefahren und die Booster-Impfungen vorangetrieben werden. Gegen Impffälschungen soll es in Rheinland-Pfalz stärkere Kontrollen geben.

Auf eine Sache hat die Ministerpräsidentin besonders hingewiesen: Es soll bei all diesen Maßnahmen alles daran gesetzt werden, dass es nicht wie letztes Jahr zu irgendeiner Form des Lockdowns kommt.