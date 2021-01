Bund und Länder haben sich heute beraten, wie es mit dem Lockdown weitergeht. Jetzt ist klar, dass der Lockdown bis zum 31.1. verlängert wird und es keine Lockerungen geben wird. Stattdessen soll es weitere Einschränkungen geben. Was das für dich bedeutet, checkst du hier.

Weil die Corona-Infektionszahlen und die ernste Lage in den Krankenhäusern noch keine Lockerungen zulassen, wurde heute bei der Bund-Länder-Konferenz beschlossen, dass es so weitergeht, wie wir es seit vielen Wochen kennen: Restaurants und Bars bleiben geschlossen, genauso wie die meisten Geschäfte und viele andere Betriebe. Auch die Schulen bleiben zu. Das soll erstmal bis zum 31. Januar so bleiben. Außerdem soll es mehr Einschränkungen geben. Das wurde heute bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Am 25. Januar werden die Ministerpräsident*innen dann nochmal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten. Denn bisher ist auch noch nicht klar, wie sich Silvester und Weihnachten auf die Infektionszahlen auswirken. Wie es in den Schulen weitergeht, checkst du weiter unten.

Welche Corona-Regeln gelten ab dem 11.1.?

Einschränkung des Bewegungsradius

In Corona-Hotspots, also in Kreisen mit hohen Infektionszahlen, gilt ab dem 11.1. eine Einschränkung des Bewegungsradius, das heißt: Man darf sich nur noch in einem Umkreis von 15 Kilometern um den eigenen Wohnsitz bewegen - es sei denn, man kann einen triftigen Grund vorweisen, zum Beispiel einen Arztbesuch. Dazu gehören jedoch keine tagestouristischen Ausflüge, Reisen oder Einkaufen. Die Einschränkung soll für Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gelten. Damit sollen zum Beispiel starke Ansammlungen in Berggebieten vermieden werden, wie es sie in den letzten Wochen gab.

Kontaktbeschränkungen

Generell gilt: Private Treffen sind ab dem 11.1. nur noch mit dem eigenen Haushalt und einer Person aus einem weiteren Haushalt erlaubt. Momentan gilt, dass sich maximal fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten treffen dürfen.

Wegen des mutierten Virus, das in Großbritannien aufgetaucht ist, sei es jetzt umso wichtiger, die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 zu drücken, sagte Angela Merkel bei der Pressekonferenz.

Je intensiver wir den Lockdown machen, desto nachhaltiger kann das Ergebnis sein. Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident

In Baden-Württemberg gelten bis zum 11.1. die bisher festgelegten Ausgangsbeschränkungen.

Ab dem 11. Januar gilt konkret:

Von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens darfst du die eigene Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Triftige Gründe sind: Arbeit, Arztbesuche, Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, Begleitung Sterbender, Handlungen zur Versorgung von Tieren, Besuch von Schulen und Kindertagesstätten im Notbetrieb.

Von 5 Uhr morgens bis 20 Uhr abends ist das hier erlaubt:

Erledigung von Einkäufen

Besuch von Schulen und Kindertagesstätten im Notbetrieb

und Kindertagesstätten im Notbetrieb Besuch von Versammlungen nach Art. 8 Grundgesetz (Demonstrationsfreiheit)

nach Art. 8 Grundgesetz (Demonstrationsfreiheit) Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

Sport und Bewegung an der frischen Luft ist ausschließlich alleine, mit einer weiteren nicht im selben Haushalt lebenden Person oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts erlaubt.

an der frischen Luft ist ausschließlich alleine, mit einer weiteren nicht im selben Haushalt lebenden Person oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts erlaubt. Veranstaltungen nach § 10 Absatz 4 Corona-Verordnung. Diese regelt zum Beispiel die Teilnahme an Gerichtsterminen oder Sitzungen kommunaler Gremien.

Wo kann ich mich impfen lassen? Impfzentren in BW und RLP

Die Schulen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sollen noch bis zum 31. Januar geschlossen bleiben. Nach den Weihnachtsferien ab dem 11. Januar sollen also alle Schüler*innen zuhause bleiben. Für Abschlussklassen soll Fernunterricht angeboten werden. Die Schließungen gelten auch für Kitas. Eine Notfallbetreuung soll weiter sichergestellt werden und auch Home Schooling angeboten werden. Für Eltern soll es die Möglichkeit geben, für diesen Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen.

Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg sollen am 18. Januar wieder öffnen, falls nächste Woche klar sein sollte, dass das Infektionsgeschehen besser werde, sagte Kretschmann.

Wie es konkret an den rheinland-pfälzischen Schulen im Januar weitergehen soll, werde Bildungsministerin Stefanie Hubig morgen, Mittwoch, bekannt geben.