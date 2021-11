Corona-Regeln: Das ist für den Winter in BW und RLP geplant

Seit gestern gilt in Rheinland-Pfalz eine neue Corona-Verordnung. In Baden-Württemberg wird doch wieder über eine Maskenpflicht an Schulen diskutiert. Was gerade bei dir gilt und was für den Winter geplant ist, checkst du hier.

In den folgenden Abschnitten werden immer wieder die Begriffe „immunisierte Personen“ und „nicht-immunisierte Personen“ auftauchen. Als „immunisiert“ gelten Menschen, die vollständig geimpft, genesen oder jünger als 12 Jahre sind und sich deshalb noch nicht impfen lassen konnten. Als „nicht-immunisiert“ gelten Menschen, die weder geimpft noch genesen und älter als 12 Jahre sind.

Neue Corona-Verordnung in RLP - Das gilt jetzt

Seit dem 8. November gilt in ganz Rheinland-Pfalz eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung. Wegen der steigenden Infektionszahlen bleiben die meisten Regeln erstmal so, wie sie sind. Ein genereller Lockdown ist weiterhin nicht geplant.

Der medizinische Mund-Nasen-Schutz bleibt in Geschäften, in Bussen und Bahnen weiterhin Pflicht. In Schulen soll seit dem 8. November nur noch einmal wöchentlich getestet werden. In Krankenhäusern und Pflegeheimen dagegen sollen ungeimpfte Mitarbeitende zukünftig täglich getestet werden. Für alle Veranstaltungen, Amateursport und in der Gastronomie gilt in Innenbereichen weiterhin die 2G+-Regel. Besucher müssen also geimpft, genesen oder getestet sein. Mehr zur 2G+-Regel und den Warnstufen findest du weiter unten.

Mit der neuen Verordnung sind ab dem 8.11. Veranstaltungen im Freien, also auch Weihnachtsmärkte, maskenfrei, ohne Abstandsregeln oder Kontaktdatenerfassung erlaubt. Aber: Viele Kommunen hatten sich schon vorher eigene Konzepte für ihren Weihnachtsmarkt überlegt, oft mit 2G-Regel. In diesen Fällen müssen Besucher*innen beim Eintritt nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft sind oder als genesen gelten.

Im Alltag gilt weiterhin das Corona-Warnsystem bzw. die „Corona-Ampel". Dieses System orientiert sich an drei Werten: der Sieben-Tage-Inzidenz, der Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz und dem Anteil an Intensivbetten. Hier checkst du, wann welche Warnstufe eintritt und die Ampel sozusagen ihre Farbe ändert:

Was gilt für mich ab welcher Warnstufe in RLP?

Private Treffen Nicht immunisiert: Bei Warnstufe 1 dürfen sich maximal 25 Personen treffen, bei Warnstufe 2 maximal zehn und bei Warnstufe 3 maximal fünf. Geimpfte, Genesene und Kinder unter 12 Jahren werden jeweils nicht mitgezählt.



Geimpft oder genesen: Es gibt keine Obergrenze, wie viele "immunisierte Personen" sich treffen dürfen. Gastronomie Nicht immunisiert: Im Innenbereich ist ein Test notwendig, egal, welche der drei Warnstufen gerade gilt. Wenn nicht mehr als 25 nicht-immunisierte Personen anwesend sind, entfallen die Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Bei Warnstufe 2 gilt das für maximal 10 Nicht-Immunisierte und bei Warnstufe 3 für fünf.



Geimpft oder genesen: Der Innen- und Außenbereich kann genutzt werden. Es ist nur ein Impf- oder Genesenen-Nachweis notwendig. Veranstaltungen in Innenräumen Nicht immunisiert: Bei Warnstufe 1 dürfen maximal 250 Nicht-Immunisierte an einer Veranstaltung in einem geschlossenen Raum teilnehmen, bei Warnstufe 2 sind es noch 100 und bei Warnstufe 3 sind es 50. Geimpfte und Genesene werden nicht dazugerechnet. Sie dürfen zusätzlich auch an der Veranstaltung teilnehmen.



Geimpft oder genesen: Es gibt keine Begrenzung, wie viele immunisierte Personen zugelassen werden. Aber: Es gelten weiterhin Abstandsregeln, Maskenpflicht und die Kontaktdaten müssen erfasst werden. Veranstaltungen im Freien Nicht immunisiert: Bei Warnstufe 1 dürfen maximal 1000 Nicht-Immunisierte an einer Veranstaltung im Freien mit festen Sitzplätzen teilnehmen, bei Warnstufe 2 sind es noch 400, bei Warnstufe 3 sind es 200. Gibt es keine festen Sitzplätze dürfen es bei Warnstufe 1 maximal 500 nicht-immunisierte Menschen sein, bei Warnstufe 2 maximal 200 und bei Warnstufe 3 maximal 100. Geimpfte und Genesene werden auch hier nicht mitgerechnet.



Geimpft oder genesen: Es gibt keine Begrenzung, wie viele immunisierte Personen zugelassen werden. Aber: Es gelten weiterhin Abstandsregeln, Maskenpflicht und die Kontaktdaten müssen erfasst werden. Außerdem sind bei Veranstaltungen im Freien ohne feste Plätze maximal 25.000 Menschen zugelassen. Sport Nicht immunisiert: Sowohl drinnen als auch draußen sind bei Warnstufe 1 maximal 25 nicht-immunisierte Personen erlaubt. Das gilt sowohl für den Wettkampf, als auch das Training. Bei Warnstufe 2 sind es maximal 10 Personen, bei Warnstufe 3 sind es noch 5. Im Innenbereich und in Schwimmbädern gibt es zusätzlich eine Testpflicht.



Geimpft oder genesen: Keine Einschränkungen. Einkaufen Es gilt weiterhin das Abstandsgebot von 1,5 Metern und die Maskenpflicht. "Körpernahe Dienstleistungen" Nicht immunisiert: Es gilt bei allen Warnstufen die Testpflicht.



Geimpft oder genesen: Nachweis vorzeigen, dass man geimpft oder genesen ist. Hotels und Co. Nicht immunisiert: Es gilt die Testpflicht bei Anreise, alle 72 Stunden muss ein weiterer Test folgen.



Geimpft oder genesen: Nachweis vorzeigen, dass man geimpft oder genesen ist. Freizeiteinrichtungen, Zoos, Museen und Co. Nicht immunisiert: Es gilt eine Corona-Testpflicht.



Geimpft oder genesen: Nachweis vorzeigen, dass man geimpft oder genesen ist.

Alle genauen Corona-Regeln für Rheinland-Pfalz findest du auch noch mal hier:

Diese Corona-Regeln gelten in BW

Seit dem 28. Oktober gilt in Ba-Wü eine neue Corona-Verordnung. Dabei gilt weiterhin das dreistufige Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe:

"Basisstufe": Hier gelten eigentlich die gleichen Regeln wie die letzten Wochen. Das heißt unter anderem: 3G-Regel in Innenräumen und bei Veranstaltungen. Das bedeutet: In den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens, die sich in Innenräumen abspielen, kannst du nur noch geimpft, genesen oder getestet am Start sein. In Clubs und Diskotheken muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der maximal 48 Stunden alt sein darf. Ausnahme dabei: Religiöse Veranstaltungen sind von der Testpflicht ausgenommen. Veranstalter können sich allerdings freiwillig für ein 2G-Modell entscheiden, dann haben nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt. Maskenpflicht, Abstandsregeln und Personenbegrenzung fallen dort dann weg.

"Warnstufe": Sie gilt, wenn die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Covid-Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner - die Zahl von 8,0 überschreitet oder wenn mehr als 250 Corona-Fälle auf den Intensivstationen behandelt werden müssen. In dieser Stufe ist von einer PCR-Test-Regelung für Ungeimpfte die Rede. Das heißt, für Restaurant, Kino und Co. reicht dann kein Antigen-Test mehr, dafür aber der Nachweis über einen negativen PCR-Test. Die nächste Stufe wird laut Landesgesundheitsminister Manfred Lucha immer dann erreicht, wenn die Grenzwerte fünf Werktage hintereinander überschritten wurden.

"Alarmstufe": Sie gilt, wenn die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz bei 12,0 oder darüber liegt oder mehr 390 Corona-Fälle auf den Intensivstationen behandelt werden müssen. Dann soll eine 2G-Regelung ("geimpft oder genesen“) gelten. Ins Restaurant, Kino und Co. dürfen dann nur noch Geimpfte und Genesene. Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene müssen dann in Hotels alle drei Tage einen negativen PCR-Test vorlegen.

Im Einzelhandel soll in Zukunf bei der "Alarmstufe" die 3G-Regel gelten: Wer shoppen möchte und weder geimpft, noch genesen ist, braucht dann einen negativen Corona-Schnelltest. Außerdem gibt es dann Kontaktbeschränkungen: Ein Haushalt darf sich mit einer weiteren Person treffen - Geimpfte, Genesene, Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen oder aufgrund der Stiko-Empfehlung nicht impfen lassen können, werden nicht mitgezählt.

Corona-Lage in Deutschland - Das ist für den Winter geplant

Ende November, genauer am 25. November, läuft die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ aus - und damit auch die rechtliche Grundlage vieler Corona-Beschränkungen. Deshalb wird laut der Nachrichtenagentur dpa momentan an einem neuen Gesetzentwurf gearbeitet, der dann regeln soll, wie gegen die steigenden Corona-Infektionszahlen vorgegangen werden soll. In dieser Woche will der Bundestag darüber beraten. Am 18. November soll er dann im Bundestag beschlossen und einen Tag später im Bundesrat beraten und verabschiedet werden.

Kostenlose Tests: Sie wollen diese Corona-Regeln bis März

Dabei soll es unter anderem um das Corona-Testangebot gehen: Seit dem 11. Oktober gibt es für ungeimpfte Menschen keine kostenlosen Corona-Tests mehr. Jetzt wird allerdings wegen der steigenen Infektionszahlen von einigen gefordert, sie doch wieder kostenlos zur Verfügung zu stellen. Eigentlich war die Abschaffung der kostenlosen Tests als Impfanreiz gedacht. Es wird mittlerweile aber daran gezweifelt, dass diese Maßnahme den erwünschten Effekt hatte. Ob, wann und für wen die Corona-Tests dann wieder kostenlos sein sollen, wird jetzt weiter diskutiert.

In Baden-Württemberg wird aktuell geprüft, ob es nicht doch wieder eine Maskenpflicht an Schulen geben soll:

Auch Drittimpfungen sollen ein Thema sein: Anfang November wurde bereits verkündet: Alle sollen die Möglichkeit zu einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bekommen. Mehr Infos dazu, checkst du hier:

Hier checkst du, wie hoch die Inzidenz gerade bei dir in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist:

