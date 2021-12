Was gilt an Silvester in BW und RLP?

Böllerverbot, Kontaktbeschränkungen, Sperrstunde - hier erfährst du, was du an Silvester in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beachten solltest.

In Baden-Württemberg gelten seit dem 27. Dezember strengere Corona-Regeln, in Rheinland-Pfalz seit dem 28. Dezember. Wir haben sie hier nochmal ausführlich für dich zusammengefasst:

Das gilt gerade bei dir in BW und RLP

Was speziell an Silvester und Neujahr gilt, kannst du hier nachlesen - wir haben die Themen nach häufig gestellten Fragen sortiert:

Mit wie vielen Personen darf ich mich an Silvester treffen?

Gilt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg:

In Innenräumen dürfen sich maximal zehn geimpfte oder genesene Personen treffen. Ist mindestens eine ungeimpfte/nicht genesene Person dabei, gilt die Regel: ein Haushalt plus maximal zwei weitere Personen. Paare, die nicht zusammen wohnen, gelten als ein Haushalt.

Unterschiede:

Diese Regeln gelten in Rheinland-Pfalz für den gesamten öffentlichen Raum.

In Baden-Württemberg dürfen draußen grundsätzlich bis zu 50 Geimpfte und Genesene zusammenkommen, einige Städte und Gemeinden haben aber am 31. Dezember und 1. Januar ein Ansammlungsverbot verhängt. In dem Fall gilt auch hier: maximal zehn Geimpfte oder Genesene.

Das ändert sich 2022 für dich

Was bedeutet das bundesweite „Böllerverbot“ eigentlich? Kann ich trotzdem Feuerwerk kaufen?

Das Wort „Böllerverbot“ ist laut Alina aus der SWR-Rechtsredaktion etwas irreführend, es geht in der Verordnung zu dem Verbot nämlich nur um den deutschlandweiten Verkauf von Feuerwerkskörpern. Dadurch, dass kein Feuerwerk verkauft wird, sollen Pyrotechnik-Unfälle verhindert und die Krankenhäuser entlastet werden.

Aber:

Das Verkaufsverbot betrifft dieses Jahr nur Feuerwerke der Kategorie 2, das sind klassische Feuerwerkskörper wie Raketen oder Batterien, also alles was groß ist.

Tischfeuerwerke, Wunderkerzen und Knallerbsen können wie gewohnt gekauft werden.

Darf ich Feuerwerk aus dem letztem Jahr zünden?

Ein generelles Abbrennverbot gibt es nicht, Städte und Gemeinden dürfen das aber trotzdem verbieten. Am besten informierst du dich dazu nochmal auf der Seite deiner Stadt oder deines Kreises, wie das bei dir in der Region aussieht.

Die Böller-Regeln bekommst du hier auch nochmal auf einen Blick:

Kein Feuerwerk an Silvester: Tiere freuen sich!

Kann ich Silvester in Restaurant, Kneipe und Co. feiern?

Rheinland-Pfalz: Auch an Silvester gilt in Innenräumen, in denen keine Masken getragen werden (und dazu gehören auch Restaurants, Kneipen oder Hotels) die 2G-Plus-Regel. Das heißt, du kannst (natürlich unter Einhaltung der aktuellen Hygiene-Regeln und Auflagen) in Restaurants und Co. feiern, wenn du geimpft oder genesen bist und einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen kannst. Ausnahme: Personen, die schon die Booster-Impfung bekommen haben, brauchen keinen Test.

Baden-Württemberg: In Baden-Württemberg gilt ebenfalls die 2G-Plus-Regelung. Ausnahme hier: Wer erst vor Kurzem (in den letzten drei Monaten) geimpft wurde oder genesen ist, braucht keinen Test. Auch Personen, die die Booster-Impfung schon erhalten haben oder für die es aktuell keine Booster-Empfehlung gibt (gilt zum Beispiel bei doppelt geimpften Jugendlichen), müssen keinen Test vorweisen. Für sie alle gilt dann 2G. In Baden-Württemberg gilt in der Silvesternacht außerdem eine Sperrstunde ab 1 Uhr, ab dann müssen Restaurants, Kneipen und Co. geschlossen sein.

Gibt es an Silvester Parties in Clubs und Discos?

Nein, Clubs und Discos sind geschlossen und Tanzveranstaltungen verboten.

