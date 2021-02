Wie viele Menschen sind gegen das Coronavirus geimpft?

Die Ständige Impfkommission hat empfohlen, mit dem AstraZeneca-Impfstoff nur Menschen unter 65 Jahren zu impfen. Der Grund: Es gibt noch nicht genügend Daten zur Impfung an älteren Menschen mit diesem Impfstoff. Außerdem blieben "jeden Tag viele Dosen des Vakzins von AstraZeneca liegen", weil dieser Impfstoff in der Bevölkerung weniger akzeptiert sei, sagte die STIKO.

In Baden-Württemberg können sich deswegen jetzt schon Personen aus Gruppe 2 (die unter 65 Jahre sind) impfen lassen. Dazu gehören z.B. auch Erzieher*innen, Lehrkräfte, Krankenhaus- und Praxispersonal mit erhöhtem Infektionsrisiko und Menschen mit Trisomie 21.

In Rheinland-Pfalz können sich momentan Menschen aus der ersten Gruppe und Menschen mit einer Behinderung aus der zweiten Gruppe impfen lassen. Ab dem 27. Februar sollen sich auch einzelne Berufsgruppe aus der zweiten Gruppe einen Impftermin machen können, gab Ministerpräsendtin Malu Dreyer bekannt. Das betrifft z.B. Beschäftige in Kitas und Grund- und Förderschulen.