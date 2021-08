Britische Forscher haben untersucht, welche Covid-Symptome bei Kindern und Jugendlichen am häufigsten sind und wie lang sie dauern. Um die Ergebnisse einschätzen zu können, ist es wichtig zu wissen, wie die Studie entstanden ist.

Britische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Kinder und Jugendliche, die sich mit Corona infizieren und Symptome entwickeln, im Schnitt nach sechs Tagen wieder gesund sind. Weitere Erkenntnis: Die drei häufigsten Symptome sind Müdigkeit, Kopfschmerzen und Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns.

Studie zu Covid: Jüngere Kinder schneller wieder gesund

In seltenen Fällen waren die Symptome der Studie zufolge deutlich länger da – vier Wochen nach der Infektion noch bei 4,4 Prozent der Kinder und Jugendlichen, nach acht Wochen waren es noch 2 Prozent. Offenbar spielt auch das Alter eine Rolle. Bei den jüngeren Kindern (5 bis 11 Jahre) waren die Symptome fünf Tage da, bei den älteren bis 17 Jahre waren es sieben Tage.

Die Forscher haben Daten von 1.734 Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 17 Jahren ausgewertet, die sich nachweislich mit Corona infiziert hatten und auch Symptome entwickelt haben. Wichtig zu wissen: Nicht alle Infizierten haben Krankheitssymptome, viele Jüngere merken manchmal auch gar nichts von ihrer Infektion.

So lief die Studie und das sind ihre Schwächen

Die Verfasser der Studie weisen auch auf Schwächen ihrer Ergebnisse hin. So wurden die Symptome von Eltern in einer App eingetragen. Ein Arzt oder andere Experten haben diese nicht überprüft. Die Daten zeigen also die alleinige Einschätzung der Eltern. Und: Die Analyse lief bis Ende Februar. Damit ist unklar, ob bereits Infektionen mit der Delta-Variante in den Ergebnissen enthalten sind.

Die Studie wurde im Fachmagazin "The Lancet Child & Adolescent Health" veröffentlicht. Die Forscher arbeiten unter anderem auch am King's College in London.