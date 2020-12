Acht Jahre haben Gaming-Fans darauf gewartet, der Hype ist real und seit heute ist es auf dem Markt: Cyberpunk 2077. Ob der Mega-Hype um das neue Open-World-Abenteuer berechtigt ist und was die technischen Probleme mit Penissen zu tun haben, checkst du hier.

Vor allem die letzten Tage ging es unter dem #cyberpunk2077 im Netz gut ab. Gaming-Fans waren komplett hyped auf den heutigen Tag:

Der Hype ist real, habe mich die letzten Jahre nie mehr „so“ auf ein Spiel gefreut. Eigentlich auch nur weil man weiß, das die Entwickler keine Anfänger sind 👊 #Cyberpunk2077Hype #Cyberpunk2077 Emergency 🔱 DeGri 💈V, Twitter, 7.12.2020, 17:52 Uhr

Endlich hat das Warten ein Ende. Schon vor acht Jahren veröffentlichte das polnische Entwicklerstudio CD PPROJEKT RED den ersten Trailer für Cyberpunk 2077. Heute ist das gehypte One-World-Game für PC, XBOX und PlayStation erschienen - nachdem das Release-Datum in diesem Jahr schon zwei Mal verschoben werden musste.

Um was geht's bei Cyberpunk 2077?

Cyberpunk 2077 ist ein One-World-Abenteuer, das heißt, die Spieler*innen haben viel Freiraum zum Erkunden und sind nicht an eine straighte Story gebunden. Auffällig ist die Welt aus Neonfarben und Dreck, in die die Spielenden Söldner*innen eintauchen. Die Rolle "V", in die man schlüpft, kommt in den Besitz eines Gehirnimplantats eines mächtigen Tech-Konzerns. V taucht immer mehr in die Unterwelt von Night City und trifft viele verschiedene Charaktere, wie zum Beispiel Schauspieler Keanu Reeves. Es geht um Virtual Reality, High-Tech-Konzerne, schnelle Autos, Biohacking und dreckige Hinterhöfe.

Warum wird Cyberpunk 2077 so gehyped?

In diesem Jahr wurde viel gezockt, zwei neue Spielekonsolen kamen auf den Markt. Vergleichsweise ruhig war es aber um die AAA-Games, also Spiele mit dem höchsten Budget für Entwicklung und Werbung, zu denen auch Cyberpunk 2077 zählt - mit ein Grund für den krassen Hype.

Dazu kommt der lange Entwicklungsprozess. Seit 2013 teasen die Macher*innen schon auf das Game und machen es umso spannender. Die Erwartungen sind auch deshalb so hoch, weil das Entwicklerstudio schon 2015 krass hohe Maßstäbe gesetzt hat unter den One-World-Abenteuern: The Witcher 3: Wild Hunt gilt als eines der besten Videospiele der Geschichte. Logisch, dass die Erwartungen an Cyberpunk 2077 krass hoch sind.

Wir haben mal bei unseren Gaming-Kollegen des funk-Kanals "Game Two" nachgefragt, was es mit diesem Hype um Cyberpunk 2077 auf sich hat:

Ist der Hype um Cyberpunkt 2077 berechtigt?

"Game Two"-Redakteur Chris meint, er habe zwei Seiten an dem Spiel entdeckt: Einmal die Seite des reinen Videospiels, die er gewöhnlicher findet als man sich es vielleicht erhofft hatte - auch mit Hinblick auf das Podest, auf das das Game im Vorfeld gehoben wurde. Die andere Seite sei die Stadt "Night City", in der das Ganze spielt:

Ich hab' selten eine schönere, atmosphärischere Cyberpunk-Stadt in einem Videospiel gesehen, das ist schon wirklich etwas Besonderes.





Einige haben wohl noch mit technischen Problemen zu kämpfen, was für viel Kritik sorgt. Für Chris überwiegt Atmosphäre und Story:

Atmosphärisch und story-technisch ist das schon was Besonderes, spielerisch eher nicht so. Ich bin auf jeden Fall trotz des ganzen Hypes, der ja immer eine gewisse Erwartungshaltung mit sich bringt, nicht enttäuscht worden. Und das ist ja auf jeden Fall schonmal ein Kompliment.



Technische Probleme bei Cyberpunk 2077

Der Hype ist real am Tag des Releases. Aber schon heute beschweren sich viele über die technischen Probleme, die Cyberpunk 2077 wohl mit sich bringt... In einem Beitrag auf Reddit mit über 30.000 Upvotes lassen sich die Spieler*innen über die Bugs aus: Offensichtlich gibt es vor allem auf der PS4 und Xbox One Probleme mit dem Game. Es sei "unfertig" und "ein totales Desaster hinsichtlich Grafik und Texturen" heißt es im Beitrag. Manche Texturen würden erst nach ein paar Sekunden laden. Außerdem berichten die Spieler*innen von Pop-Ups, Abstürzen und niedrigen Auflösungen.

Anyone else having bug problem on cyber punk 2077? #Cyberpunk2077 #Xbox #ps4 https://t.co/Rmrkk1PpY0 Wajirou, Twitter, 11.12.2020, 4:16 Uhr

Der Penis-Bug

Über die technischen Probleme können viele Spieler*innen auf Twitter auch einfach nur lachen:

Cyberpunk has the best bugs https://t.co/naEME92FaN SwaggerSouls, Twitter, 10.12.2020, 16:14 Uhr

Joa, und dann ist da noch die Sache mit den Penissen. Bei der Charaktererstellung bei Cyberpunk 2077 lässt sich die Größe der Genitalien des Hauptcharakters einstellen. Anscheinend soll hier jetzt ein Bug dazu führen, dass der Penis aus den Klamotten heraushängt. Hiervon berichten einige User*innen auf Twitter:

Screenshot Twitter / @slinky_dangus