DASDING Anzelten – 3 Camper, 3 Tage, 1 Chaos

Na, ihr Podcast-Mäuse? Vika und Walerija möchten in dieser Folge ein paar Barrieren abbauen. Wie das am besten funktioniert? Mit Komplimenten! Aber wann haben wir eigentlich zuletzt eins gegeben? Und wieso tut sich eine von uns schwerer als die andere? Wir versuchen zu verstehen, wie wir mit dem Thema konfrontiert wurden. Unser Gespräch führt uns von reservierten russischen Bekannten und Komplimenten-Duschen bei Geburtstagen bei der Familie über die Wichtigkeit von Gastgeschenken hin zu kreativen Komplimenten wie „Du bist frisch wie eine Gurke“.

Im Njetztalk veröffentlichen wir unseren TikTok-Chatverlauf. Eventuell hat Vika ziemlich euphorisch ein Konzertvideo von Apache207 mit Walerija geteilt. Wie kommt ein bekannter deutscher Rapper darauf, russische Songs bei seinem Konzert zu spielen? Vielleicht sind wir hier einer größeren Bewegung auf der Spur…

Zum Schluss bleiben wir bei TikTok und besprechen einige Kommentare, die sich unter unseren Videos zum russischen Slang gesammelt haben und versuchen, ein für alle Mal zu klären, wie man denn aktuell am besten online lacht. )))))

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.