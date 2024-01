DASDING “Rolle mit meinem Besten”– E-Roller-Sound hören und gewinnen!

"Ich rolle mit meinem Besten"... denn mit DASDING kannst du den besten E-Chopper XL Pro gewinnen!

Du kannst bei DASDING einen E-Chopper in der Farbe deiner Wahl gewinnen, der auch noch bis vor deine Tür geliefert wird! Wie? Ganz einfach: DASDING hören!

Wie kann ich gewinnen?

Um zu gewinnen, tu das, was du nicht lassen kannst: DASDING hören! Ab dem 15. Januar spielen wir im Programm irgendwann einen E-Roller-Sound! Sobald du den Sound hörst, rufst du so schnell wie möglich an: 07221 300 555.

Das "so schnell wie möglich" meinen wir ernst, denn mit etwas Glück schaffst du es in eine unserer Studio-Leitungen und landest bei uns in der Radiosendung, wo wir dir eine Schlüsselnummer mitteilen. Damit bist du im Lostopf und hast die Chance auf deinen eigenen E-Chopper!

Was kann ich gewinnen?

Mit ein bisschen Glück und einem schnell gezückten Telefon kannst du einen E-Chopper XL Pro gewinnen. Die Farbe darfst du dir selbst aussuchen. UND der Chopper wird bis vor deine Haustür geliefert!

Unterstützt von SXT Scooters.

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen