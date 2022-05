Es ist endlich Zeit für unser erstes eigenes Festival: Sag "Hallo" zum DASDING FESTIVAL!

Wie? Wo? Was?

Am 28. Mai 2022 machen wir das Zeltfestivalgelände Rhein-Neckar in Mannheim zur lang überfälligen Rehab für Festivalsüchtige in bester DASDING Manier. Dabei wollen wir deiner Gang eine Location bieten, die weitaus mehr kann, als den Duft von Freiheit, Bratwurst und Dixi-Klo in einem undefinierbaren Dunst zu mixen. Aber wir wollen auch noch nicht zu viel verraten...

DASDING Festival: Timetable

Das Line-Up

Ok wir wollen nicht prahlen, aber das Line-Up für unsere DASDING Festivalpremiere ist so ziemlich das Beste an neuer Musik, was gerade in Deutschland so geht.

Bock auf Gitarren? Bock auf Rap? Bock auf neuen, frischen Pop oder irgendwas dazwischen? We got you!

PROVINZ

2020 waren die vier Jungs aus dem beschaulichen Vogt bei Ravensburg eigentlich schon ready für die großen Festivalbühnen. Trotz COVID und fehlender Tourmöglichkeiten haben Provinz ihr Debutalbum „Wir bauten uns Amerika“ rausgebracht und 2021 direkt ihre EP „Zu spät um umzudrehen“ nachgelegt.

Wir freuen uns jetzt schon übertrieben, wenn Provinz dann das ganze Material auf dem DASDING Festival 2022 live präsentieren.

LUNA

Wenn ein Song im Dezember direkt nach den Weihnachtssongs von Wham! Und Mariah Carey auf Platz 3 der deutschen Charts einsteigt, dann ist das ein krasser Song. LUNA hat genau das 2020 mit ihrem Song „Verlierer“ geschafft. Mittlerweile hat der Song Goldstatus und LUNA hat noch einige Hits draufgelegt! Kriegst du dann alle beim DASDING Festival.

MAJAN

Danny Jungslund

MAJAN darf bei einem DASDING Festival natürlich nicht fehlen. Zusammen mit uns hat er 2019 den New Music Award der jungen ARD-Programme abgestaubt und sich seitdem zu einem der krassesten und vielseitigsten Artists in Deutschland entwickelt.

Ein simples Piano reicht MAJAN schon, um dir Gänsehaut zu machen. Da ahnen wir schon grob, was dieser Kerl auf einer DASDING Festivalbühne für Energien erzeugen wird.

LOI

Philipp Gladsome

Ed Sheeran hat ihr schon eine große Zukunft prophezeit, da war sie erst 14 und im Finale von The Voice Kids.

Aber mal im Ernst, man muss kein Superstar sein, um zu checken, dass Loi eine übertrieben besondere Künstlerin ist. Ihre Stimme ist außerirdisch gut, ihre YouTube Coversongs machen mehr Gänsehaut als die Originalsongs und ihre eigenen Songs wie z.B. „I Follow“ brauchen sich auch hinter keinem Superstar zu verstecken.

Für die Mannheimerin wird das DASDING Festival zudem auch noch ein Heimspiel. Wir freuen uns schon darauf zukünftige Greatness zu witnessen!

JEREMIAS

Lucio Vignolo

JEREMIAS haben sich seit ihrer Gründung 2018 zu einer der besten jungen Indie-Pop Bands in Deutschland entwickelt. Ihre Fans sorgen seit der ersten Tour dafür, dass man schnell sein muss, um an eine Konzertkarte für JEREMIAS zu kommen.

Ihr Sound ist funky, unaufgeregt cool und trifft einfach ins Wohlfühlzentrum. Bestes Beispiel ist ihre aktuelle Single „Blaue Augen“.

ROTE MÜTZE RAPHI

Dario Suppan

Wir sind immer noch hart geflasht von Rote Mütze Raphi, die gemeinsam mit DASDING den New Music Award 2021 abgeräumt hat. „Tag ein Tag aus“ oder „On/Off“ machen jetzt schon Bock auf Rote Mütze Raphi in Albumlänge. Sollte dieses Album noch vor dem 28.Mai 2022 kommen, dann … ja, dann wird die frisch gebackene Newcomerin des Jahres 2021 zu einer der DASDING Festivalqueens 2022. Safe!

SCHMYT

Lea Brauer

Schmyt ist irgendwo zwischen den Welten zuhause. Ist das noch Rap? Ist das schon Soul? Ist das schon Musik fürs Jahr 2035? Schmyt kann jedenfalls zusammen mit RIN eine dunkle Club-Hymne namens „Gift“ machen, bevor er dem „Taximann“ seine Existenzängste erklärt und dann seinen Herzschmerz bei „Ich wünschte, du wärst verloren“ rauslässt. Übertriebene Vibes!

NINA CHUBA

Rico Zartner

Nina Chubas Radius reicht von Schauspielerei über elektronischem Pop auf Englisch bishin zu übertriebenen Rap-Punchlines auf Deutsch. Ähm ja, die Frau ist multitalentiert. Seit 2021 erst macht Nina Chuba Musik auf deutsch und genauso lang bekommen deutsche Rapper auch Angst. Zumindest bei Songs wie „Molly Moon“. Bei „Neben mir“ kriegen sie Emos und wollen umarmt werden. Egal, Nina Chuba kriegt sie alle.

01099

Nahuel Gioia

Über das Kollektiv aus Dresden muss man eigentlich kein großes Referat halten. Songs wie „Durstlöscher“ oder „Frisch“ haben sich sowieso schon in euren Ohren festgebissen. 2021 gab es kaum einen Sender, der 01099 nicht auf seiner Playlist hatte.

Umso stolzer sind wir, die Jungs beim DASDING Festival auf unserer Line-Up Liste zu haben.

PAULA HARTMANN

Claudia Schröder

Paula Hartmann ist musikalisch gesehen das Küken auf dem Line-Up. Ihr Songs sind aber schon ausgewachsene Weißkopfseeadler, wenn man beim Vogelvergleich bleiben will. Zukunftsweisender Soul auf deutsch, Beats auf den Punkt.

Paula Hartmann ist auf dem DASDING Festival definitiv einer der Geheimtipps!

ZAVET

Auf dem DASDING-Festival siehst du nicht nur deine Lieblingsacts, sondern entdeckst auch spannende Newcommer*innen. Zavet ist 26 Jahre alt und kommt aus Mannheim. Musikalisch bewegt sie sich irgendwo zwischen Rap und Pop und macht gerade mit Songs wie “Husky Augen” auf sich aufmerksam. Dass sie sich vor keinem in der Rap-Szene verstecken muss, hat sie auf Social Media schon mehrfach bewiesen mit Remix-Versionen zu Songs von Montez, Shirin David, Badmómzjay, Bausa oder Loredana.

Alle Infos zum DASDING Festival auf einen Blick

