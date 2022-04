Gewinne Tickets fürs DASDING Festival!

Das erste DASDING Festival wird krass! 😍 Klar, dass du das nicht verpassen darfst. Hier kannst du Tickets und DASDING Merch für deinen Start in die Festival-Saison gewinnen - und zwar so 👇

Wir haben schon den innerlichen Countdown zu unserem allerersten DASDING Festival am 28. Mai auf dem Zeltfestivalgelände Rhein-Neckar in Mannheim gestartet. 🎉

Alle Infos zum Festival gibt’s hier

Das wird der Auftakt zu einem überragenden Festival-Sommer. Und ganz ehrlich - ein besseres Gefühl als das hier gibt’s gar nicht, oder?

Wir wollen diesen „Festival-Ticket-gesichert“-Moment mit dir zusammen zelebrieren.

Festival-Tickets gewinnen: Mach’ dich in deiner Stadt auf die Suche!

Unsere Reporter*innen verstecken in Mannheim, Ludwigshafen und vielleicht auch in deiner Stadt Festival-Tickets und on Top noch den neuesten DASDING Festival-Merch, den du für einen krassen Sommer brauchst.

Im DASDING Radioprogramm gibt’s in der Woche vom 12.-14. April Tipps, wo unsere Crew unterwegs ist und wo sich die Verstecke befinden. Hör am besten den Tag über genau zu, denn nach und nach gibt’s immer mehr Hinweise, die dir die Suche erleichtern.

Wenn du das Versteck und unsere Reporter*innen als erste Person findest, darfst du dein Festival-Package bestehend aus Tickets fürs DASDING Festival und Festival-Ausrüstung behalten.

Deine Stadt war nicht dabei? Zuhören lohnt sich trotzdem! Wer genau aufpasst, hat auch übers Radio die Chance, Tickets zu gewinnen.

DASDING Festival-Tickets: Noch mehr Hinweise zum Versteck bei unseren vor Ort-Kanälen

Du folgst schon unseren DASDING vor Ort-Accounts für die Regionen Pfalz/Ludwigshafen (@typisch.pfalz.ludwigshafen) und Mannheim/Heidelberg (@typisch.mannheim.heidelberg)?

Perfekt! Auch hier bekommst du Tipps und Hinweise, wo du die Gewinne findest. Schau' regelmäßig vorbei, alle Infos findest du direkt auf den Instagram-Kanälen!

Du kennst die vor Ort-Accounts noch nicht?

Psst: Den "DASDING vor Ort"-Accounts zu folgen lohnt sich sowieso - so verpasst du nie wieder Content aus deiner Stadt ❤.

Nicht gewonnen?

