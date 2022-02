🎉 Feiern wir sehr: Medienpreis für DASDING Podcast „Sack Reis“

„Sack Reis – was geht Dich die Welt an“: Autorin und Redakteurin Steffi Fetz und die Moderator*innen Merve Kayikci, Malcolm Ohanwe und Ramin Sina wurden mit dem Robert-Geisendörfer-Preis ausgezeichnet.

Merve Kayikci (Primamuslima), Malcolm Ohanwe (Kanackische Welle) und Ramin Sina reden alle zwei Wochen mit jungen Leuten, die das erleben, was wir als News sehen, lesen oder hören: Wie sicher fühlst du dich als Frau in Kairos Straßen? Wieso müsst ihr euch in Nordirland immer noch bekriegen? Für welche Freiheiten kämpfst du in Hongkong?

Eigentlich wirkt Auslandsberichterstattung ja immer so weit weg. Hier nicht. Durch persönliche Geschichten ist hier auf einmal alles ganz "nah".

Das hat auch die Jury des Robert-Geisendörfer-Preises beeindruckt. Steffi Fetz, die die Idee zu dem Podcast hatte und die Moderator*innen Merve Kayikci, Malcolm Ohanwe und Ramin Sina, die mit den Interviews überzeugen konnten, wurden deshalb in der Kategorie „Hörfunk“ ausgezeichnet.

Was für eine Ehre! Wir haben mit unserem @DASDING/@SWRpresse -Podcast „Sack Reis - Was geht dich die Welt an?“ den renommierten Robert-Geisendörfer-Preis gewonnen! Einfach nur Danke. ❤️🙏🏾🏆 https://t.co/8LakEpKplA

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch! Und feiern das natürlich sehr. 🎉😊

Neugierig geworden?

Hier kannst du alle Folgen „Sack Reis“ anhören

Schon alles durchgehört? Diese DASDING Podcasts könnten dich auch interessieren:

Geld machen, Welt retten

5 Minuten vor dem Tod - der Kriminalpodcast

Pancake Politik - der Politikpodcast

Deutschland 3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz